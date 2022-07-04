الروبل.. أقوى عملة في العالم تهبط لأدنى مستوى في أكثر من أسبوعين

تراجعت العملة الروسية للمرة الأولى في أكثر من أسبوعين مقابل الدولار واليورو بعد ارتفاعات قياسية دفعت الروبل أن يكون أقوى العملات مقابل الدولار من بداية العام، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وقبل تداولات اليوم الإثنين كان الروبل الروسي يتداول مقابل العملة الأمريكية والأوروبية عند أعلى مستوياته في سبع سنوات، حينما نزل إلى مستويات دون الـ 50 روبل للدولار ودون الـ54 روبل لليورو.

يأتي لك تزامنا وتصريحات روسية بشأن احتمالية خفض قيمة الروبل مقابل الدولار واليورو بعد موجة الارتفاعات القوية، في إشارة إلى احتمالات بتدخل المركزي الروسي في كبح جماح ارتفاعات العملة الروسية.

ونزل الروبل الآن خلال هذه اللحظات إلى أدنى مستوي مقابل الدولار منذ تعاملات يوم 20 يونيو حينما سجل مستويات 56.8 روبل للدولار، بينما يتداول الروبل الآن عند مستويات 56.4654 روبل دولار بتراجع في حدود 4% قبل أن يقلص جانبًا من تلك التراجعات ليصل إلى مستويات قرب الـ 55 روبل للدولار.

وعن أداء الروبل مقابل العملة الأوروبية اليورو ارتفع سعر صرف اليورو بما يعادل 1.05 روبل إلى 57.59 روبل لليورو، بينما تم مشاهدته في وقت سابق من التعاملات المبكرة اليوم فوق مستوى 58 روبل لليورو.

السعر المستهدف

أكدت السلطات الروسية أن سعر صرف التوازن يتراوح بين 70 و 80 روبل لكل دولار، وهو السعر الذي يجب أن يتداول عند الروبل وفقا للتقرير، طبقا لوزير المالية أنطون سيلوانوف الذى أكد إن السلطات تبحث الآن عن طرق لحل المشكلة ،حيث تدرس إمكانية شراء العملات الأجنبية لتحقيق استقرار سعر صرف الروبل.

وأكد إن بلاده قد تبدأ في شراء عملات الدول الصديقة، في محاولة لمواجهة المكاسب الحادة لعملة الروبل المحلية، و أنه بموجب قانون الموازنة المعدل، فإن وزارته مستعدة للتدخل وجمع العملات الأخرى في احتياطياتها.

الأقوى في العالم

تحول الروبل الروسي إلى أقوى عملة في العالم عام 2022 ، على الرغم من العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على الاتحاد الروسي فيما يتعلق بالعملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت شبكة “سي بي إس” الأمريكية في تقرير حديث أنه بعد الانخفاض الأول على خلفية القيود،حققت العملة الروسية انعكاسًا مذهلاً.

وحدد بنك روسيا سعر الصرف الرسمي للدولار عند 53.77 روبل في الفترة من 2 إلى 4 يوليو 2022 ، وبالنسبة لليورو عند 56.35 روبل.