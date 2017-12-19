الرواية تسيطر على الكتابة الإبداعية في 2017

د. شريف الجيار: أتمنى ترجمة أعمال الشباب في 2018حزين عمر: حركة النشر لا تعبر عن العطاء الأدبي هالة فهمي: لابد أن نكشف غير الحقيقيينعلي راشدمرّ عام آخر بكل ما به من أحداث وفعاليات على جميع المستويات، ولعل هذا العام كان مليئًا بالضجيج، ولكن كيف كان هذا الضجيج على مستوى ا

د. شريف الجيار: أتمنى ترجمة أعمال الشباب في 2018

حزين عمر: حركة النشر لا تعبر عن العطاء الأدبي

هالة فهمي: لابد أن نكشف غير الحقيقيين





علي راشد

مرّ عام آخر بكل ما به من أحداث وفعاليات على جميع المستويات، ولعل هذا العام كان مليئًا بالضجيج، ولكن كيف كان هذا الضجيج على مستوى الكتابة الإبداعية؟ وإلى أي مسار سارت؟ والإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى المزيد من التفصيل لكن بشكل عام لم يكن هناك ضجة على المستوى الأدبي هذا العام لتصدر مجموعة بسيطة من الأعمال الأدبية وتمر مرور الكرام، ولكن تزداد الرواية في الانتشار كعادتها في السنوات الأخيرة.

من جهته أكد الدكتور شريف الجيار أن عام 2017 يمثل حالة معتادة في كتابة الإبداع المصري حيث شاهدنا في هذا العام العديد من الإصدارات، خاصة في الكتابات الروائية التي تجلّت بشكل كبير في مسابقات البوكر والقوائم القصيرة لجوائز ساويرس، وبعض جوائز المسابقات العربية التي لاحظنا فيها بشكل واضح ظهور الإبداعات السردية، ولا سيما الرواية، كما لاحظنا أن هناك حالة تحتاج إلى مزيد من التنشيط والحراك النقدي لكُتاب كثيرين، خاصة الشباب لأنهم في احتياج دائم إلى المتابعة النقدية، فيما يصدر عن دُور النشر الحكومية، ودُور النشر الخاصة.

ولفت الجيار إلى ظهور العديد من الأعمال الروائية الجيدة لأسماء شابة، هذا العام، متمنيًا أن يزداد إنتاجهم المتميز في 2018 ويصبحوا على قوائم المسابقات بمصر والعالم العربي، ومتمنيًا أيضًا أن تترجم الأعمال المتميزة خاصة للشباب إلى كثير من اللغات العالمية، ولا سيما الإنجليزية وغيرها.

وأشار الكاتب حزين عمر إلى أن هناك حالة أدبية مزدهرة من ناحية العطاء الشعري والروائي والقصصي وقضايا الفكر، فالمطابع لم تتوقف عن إصدار الكتب على مدار العام، لافتًا إلى أنه رصد صدور مجموعة كبيرة من الإبداعات لأدباء من أجيال مختلفة، منهم نبيل أبو السعود وعبد القادر الهواري ومحمد شلبي أمين وخديجة غنيمة ود. جيهان سلام ومحمد زهران وألفت الشابوري، وغيرهم من المبدعين، رغم أزمة النشر الخانقة وتوحش دور النشر الخاصة التي تحولت من وسيلة دعم للمبدع إلى وسيلة ابتزاز لأمواله، أي أنها تأخذ منه نظير النشر له، بدلًا من أن تعطيه أجر ما نشر من إبداع.

ولفت عمر إلى أن كل عام يقدم أسماء جديدة ولا نستطيع حصر كل جديد ولكن من خلال الإصدارات التي نراها بين حين وآخر يتضح أن هناك إنتاجًا أدبيًّا شعريًّا وروائيًّا وفكريًّا جديرًا بالاحترام، ورغم هذا أيضًا فإن حركة النشر لا تعبر عن كم العطاء الإبداعي، وهو ما يظهر إذا سألنا مبدعًا أو مفكرًا لنجد أن مكتبه عامر بمخطوطات كتب لم يصدرها بعد.

من جهتها أكدت الكاتبة هالة فهمي أن عام 2017 كان عامًا مزدحمًا بإصدارات كثيرة جدًّا كان الاتجاه الأقوى فيها ناحية الرواية، لدرجة أن شعراء وشاعرات لهم إنتاج غزير في الشعر اتجهوا للرواية باعتبارها الأنشط والأكثر قراءة، وكذلك لتواجدها في المسابقات الخاصة بالرواية وهي كثيرة، وجزء من هؤلاء اتجه إليها بسبب تلك المسابقات، وجزء آخر اتجه إليها لأن هناك حالة من التواصل بين الفنون والأجناس الأدبية بشكل عام، والمبدع يمتلك بذرة إنتاج أدبي يستطيع أن يزرعها في أي حقل شاء ليصبح منتجًا في أكثر من مجال، وأصبحت هناك غزارة في دُور النشر أيضًا مع الإنتاج الأدبي، وهذه الدور ليس لها تاريخ وليس لها حضور في الحياة الأدبية ومنها الكثير التي تطبع 10 نسخ مثلًا من الكتاب وتصدر طبعات متتالية بهذا الشكل وذلك لطرحها في المسابقات أو حصول كاتبيها على عضوية اتحاد الكتاب أو إتيليه القاهرة، وتلك تعتبر جريمة لأن هذه الكتب لا تصل لناقد أو قارئ، ومن ثم يصبح كاتبها مجرد اسم عابر يزاحم الأسماء الحقيقية ويفقدها الأضواء أحيانًا وذلك لأن لهم القدرة على التواصل مع الإعلام والحقيقة من خلال إلحاحهم المستمر على نشر أخبار عن تلك الأعمال، وذلك بدوره أدى إلى أن يصبح المشهد الأدبي ضعيفًا كمن يقوم بتشييد مبنى ضخم لا قواعد له.

وأضافت أن هذه أزمة كبيرة، خاصة أن هناك دور نشر خرجت إلينا وأصحابها لا يعرفون عن المهنة شيئًا ولا يهدفون منها سوى الربح المادي فقط، لكن هذا لا ينفي وجود دُور نشر جديدة جديرة بالاحترام، بالإضافة إلى الدُّور الكبيرة التي نعرفها منذ زمن بعيد، لذلك فمن المهم أن يتم فلترة هذه الدور من خلال اتحاد الناشرين، فنحن الآن في مشهد عبثي، وإذا كنا نأمل في إعادة صياغة المشهد الأدبي والثقافي، فعلينا أن نحاول لكشف كل من هم غير حقيقيين في المجالات المختلفة، سواء في النشر والإبداع والإعلام والصحافة لتتاح الفرصة للأشخاص الحقيقيين للظهور.

وترى الكاتبة أن عام 2017 في المقابل أظهر مجموعة كبيرة من الشباب والكاتبات يكتبون بلغة شبابية جميلة مثل رحاب الماحي وانتصار عبد المنعم وبشرى أبو شرار وغيرهن من الأسماء المبشرة التي تعتبر نموذجًا جيدًا للكتابة الأدبية يجب أن تسلط الأضواء عليهم.