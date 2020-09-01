الرواد للسمسرة تتصدر تداولات خارج المقصورة في البورصة الشهر الماضي

استحوذت الشركة على 12.6% من عمليات خارج المقصورة.

نجحت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية فى تصدر شركات السمسرة من حيث قيم التداول المنفذة بسوق خارج المقصورة – الصفقات- بالبورصة خلال شهر اغسطس المنقضى.

واستحوذت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية على 12.6% من عمليات خارج المقصورة خلال شهر أغسطس بقيمة 192 مليار جنيه، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية خلال تعاملات شهر اغسطس المنقضي مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر egx30 الرئيسي قد ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى مستوى 11365 نقط.

كما قفز مؤشر egx70ewi للاسهم الصغيرة والمتوسطة 20% إلى 1848 نقطة ومؤشر egx100ewi الاوسع نطاقا بنسبة 17.4% إلى 2763 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بنسبة 7.7% ما يعادل 45 مليار جنيه ليصل إلى 630.9 مليار جنيه مقابل 585.5 مليار الشهر السابق له.

وبلغ إجمالي قيم التداولات 37.9 مليار جنيه، وسجل الاجانب صافي بيع بقيمة 819.3 مليون جنيه والعرب صافي شراء بقيمة 181.9 مليار جنيه.