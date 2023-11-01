«الرواد» تقفز 51 مركزا بترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية أكتوبر الماضي

حققت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية قفزة بالغة بترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية بنهاية تعاملات شهر أكتوبر الماضي، إذ تقدمت 51 مركز دفعة واحدة.

ووفقًا للبيانات الواردة عن مركز معلومات البورصة المصرية، فقد هيمنت شركة الرواد على المركز السادس بنهاية تعاملات شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بالترتيب الـ57 خلال سبتمبر المنقضي.

وسجلت الشركة حصة سوقية الشهر المنقضي بلغت 4% بقيمة تداول 6.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 6.7 ألف عملية على 37.6 مليون ورقة مالية.

وجاء ذلك بدعم من سوق صفقات خارج المقصورة، والذي حلت الشركة بصدارته، بحصة سوقية 41.4% وقيمة تداول 6.1 مليار جنيه .

وخلال فترة الـ10 شهور الأولى من العام الجاري جاءت الشركة في المركز الـ24 بحصة 1.2% وتداولات 12.1 مليار جنيه .

