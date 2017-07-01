الرواد تقتنص تعاملات السمسرة في سوق خارج المقصورة

مصطفى طلعت احتلّت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية صدارة تعاملات شركات السمسرة، خلال النصف الأول من العام الحالي، من حيث قيمة التداول بسوق خارج المقصورة، وذلك بقيمة تداول بلغت 23.04 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 33.14 مليون ورقة مالية، وحصة سوقية 43.5%، وعدد عمليات 296 عملية. وجاءت شركات المجموعة

مصطفى طلعت

احتلّت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية صدارة تعاملات شركات السمسرة، خلال النصف الأول من العام الحالي، من حيث قيمة التداول بسوق خارج المقصورة، وذلك بقيمة تداول بلغت 23.04 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 33.14 مليون ورقة مالية، وحصة سوقية 43.5%، وعدد عمليات 296 عملية.





وجاءت شركات المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية في المرتبة الثانية، بقيمة تداول بلغت 18.5 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 44.6 مليون ورقة مالية، وحصة سوقية 35.1%، وعدد عمليات 242 عملية.