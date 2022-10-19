الرمال السوداء.. مصر تمتلك 11 موقعا غنيا بالمعدن الثمين

تمتلك مصر 11 موقعا غنيا بالرمال السوداء، ويتم فصل تلك الرمال في أماكنها بأجهزة خاصة، وتتحول بعدها لمنتجات استراتيجية و41 صناعة مهمة، وفق بيانات حكومية.

ويأتي افتتاح مشروع الرمال السوداء البارز بمدينة البرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ استجابة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم القيمة المضافة للمعادن الاقتصادية المستخلصة من الرمال السوداء في مصر، والذي قال في حديثه نهاية العام الماضي أنّ المعادن المستخرجة ستحقق للبلاد أكبر فائدة اقتصادية واستثمارية.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن الرمال السوداء وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة..

الرمال السوداء.. منتجات استراتيجية تتحول لـ 41 صناعة مهمة

تمتلك مصر، 11 موقعا غنيا بالرمال السوداء، ويتم فصل تلك الرمال في أماكنها بأجهزة خاصة، وتتحول بعدها لمنتجات استراتيجية و41 صناعة مهمة، وفق بيانات حكومية مصرية.

ويأتي افتتاح المشروع البارز لمصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ. استجابة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم القيمة المضافة للمعادن الاقتصادية المستخلصة من الرمال السوداء في مصر، والذي اعتبر في حديثه نهاية العام الماضي أنّ المعادن المستخرجة ستحقق للبلاد أكبر فائدة اقتصادية واستثمارية.

مصنع الرمال السوداء بالبرلس.. إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية

أعلنت الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح اليوم الأربعاء، مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في بيان، إن مصنع الرمال السوداء هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، معتبرا إياه إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.

وداخل المجمع التابع لـ “الشركة المصرية للرمال السوداء”، يجري استخلاص الركائز المعدنية الاقتصادية من الرمال السوداء سواء من سطح الأرض أو من المياه وفصلها وتسويق منتجاتها محليًا وعالميا.

مستخلصات الرمال السوداء تدخل في صناعة هياكل الطائرات والصواريخ

وتدخل مستخلصات الرمال السوداء في صناعة هياكل الطائرات والصواريخ والغواصات ومركبات الفضاء والأصباغ والورق والجلود والدهان والسيراميك وسبائك المحركات وتركيبات الأسنان والأسرة المعدنية والخرسانة التي تتحمل الحرارة العالية والحديد الإسفنجي وأحجار الجلخ والصنفرة وفلاتر المياه والهواتف الذكية والسيارات العاملة بالكهرباء.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء اللواء مجدي الطويل، قوله إن أهم المعادن المستخلصة من الرمال السوداء تتمثل في الإلمنيت، والزيركون، والجارنت، والروتايل، والمونازيت، والماجنتايت.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن مصر ستحقق استفادةً كبرى من مشروع الرمال السوداء، بتعظيم القيمة المضافة للمعادن المستخلصة منها، ثم تحويلها إلى منتجات لمختلِف الصناعات، الأمر الذي يساهم في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد.

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع “الإلمنيت” نحو 298 ألف طن في العام، ولمصنع “الزيركون” نحو 25 ألف طن في العام ولمصنع “الجارنت” نحو 12 ألف طن في العام، ولمصنع “الروتايل” نحو 11 ألف طن في العام ولمصنع “المونازيت” نحو 145 طنا في العام.