الركود يهيمن على مبيعات الشاحنات في مصر خلال أول 8 أشهر من 2023 (جراف)

انخفضت مبيعات الشاحنات في مصر خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، بنسبة 71.4% لتسجل 8 آلاف و94 مركبة، مقابل 26 ألفًا و854 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًّا بنسبة 73.5% لتصل إلى 6 آلاف و248 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 23 ألفًا و579 مركبة فى نفس فترة المقارنة.

وهبطت مبيعات الشاحنات المستوردة بمختلف فئاتها بنسبة 43.6% لتسجل 1846 مركبة، مقابل 3275 شاحنة.

ويوضح الجراف التفاعلى التالى؛ تطور مبيعات الشاحنات في مصر خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى:

شيفروليه تقتنص 68.1% من مبيعات الشاحنات

اقتنصت العلامة التجارية "شيفروليه" الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الشاحنات فى مصر بنسبة بلغت 68.1% مسجلة نحو 4 آلاف و478 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

وجاءت "تويوتا" فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات بحصة سوقية 13% بنحو 828 مركبة، أعقبتها "سوزوكي" فى المركز الثالث بنسبة 6% بإجمالى 467 شاحنة.

وحافظت "جي إم سي" على تمركزها فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 5.6% محققة بيع 456 شاحنة، تلتها "ميتسوبيشي" فى المركز الخامس بنسبة 3% بنحو 245 مركبة.

وحافظت «مرسيدس MCV» على تمركزها في المرتبة السادسة بحصة سوقية 2% مسجلة بيع 146 شاحنة، تلتها "فيات" سابعًا بنسبة 0.9% بواقع 72 مركبة، ثم "هيونداي" فى ثامنًا بحصة 0.7% بـ51 وحدة.

واقتنصت "فولفو" المرتبة التاسعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات في مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية 0.4% مسجلة نحو 26 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

«شيفروليه» تستحوذ على 73% من مبيعات شاحنات النقل «البيك أب»

استحوذت "شيفروليه" على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات شاحنات البيك أب فى مصر بنسبة 73% بعدما تمكنت من تسويق 3355 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة من المركبات التى بلغت 4 آلاف و25 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

وجاءت "تويوتا" فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لشاحنات "البيك أب" فى مصر مستحوذة على حصة سوقية 19% مسجلة بيع 1051 مركبة.

وجاءت "جي ام سي" في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 8% بنحو 456 شاحنة، أعقبتها «جريت وول» فى المركز الرابع بواقع مركبتين فقط.

«شيفروليه الجامبو» تسيطر على مبيعات الشاحنات المتوسطة الحجم

اقتنصت «شيفروليه – الجامبو» الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الشاحنات المتوسطة الحجم "Light Medium" بنسبة 84% مسجلة بيع 1369 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 1629 وحدة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

وحلت «ميتسوبيشي» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 15% مسجلة بيع 239 شاحنة، أعقبتها «هيونداي» فى المركز الثالث بحصة قدرها 1% بإجمالى بيع 21 مركبة.