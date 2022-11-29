الركود يهمين على مبيعات السيارات في مصر خلال 10 أشهر

تراجعت مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر بنسبة 29%، لتصل إلى 123.1 ألف مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، مقابل 173.1 ألف وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت مبيعات الطرازات الأوروبية في مصر بنسبة 41.8%، لتسجل 21.8 ألف ألف مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 37.4 ألف وحدة فى نفس فترة المقارنة.

وهبطت مبيعات المركبات الأمريكية المنشأ بنسبة 51.6%، لتصل إلى 4902 مركبة، مقابل 10.1 ألف سيارة.

وتراجعت مبيعات السيارات الكورية بنسبة 49.8%، لتصل إلى 16.7 ألف مركبة، مقابل 33.4 ألف وحدة.

وانخفضت مبيعات الطرازات الصينية المنشأ بنسبة 15.5%، لتصل إلى 35.8 ألف سيارة، مقابل 42.3 ألف وحدة.

وتراجعت مبيعات المركبات اليابانية بنسبة 6.4%، إلى 36 ألفًا و568 مركبة، مقارنة بنحو 39 ألفًا و62 سيارة.

ووفقًا لـ«أميك»، بلغ إجمالى مبيعات الطرازات الهندية المنشأ نحو 2291 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.