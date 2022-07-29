الركود يضرب الاقتصاد الألماني في الربع الثاني

شهد الاقتصاد الألماني، ركودا في الربع الثاني من العام إذ تدفع الحرب في أوكرانيا والجائحة واضطراب الإمدادات بأكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الانكماش، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن بيانات رسمية.

وذكر بيان صادر عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي إن الناتج المحلي الإجمالي ظل مستقرا على أساس فصلي وفقا للأرقام المعدلة.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نموا بنسبة 0.1%.

لكن أداء الاقتصاد في الربع الأول من العام كان أفضل مما أعلن عنه في البداية إذ عدل مكتب الإحصاءات النمو خلال ذلك الربع بالزيادة إلى 0.8 % من 0.2%.

وأضاف مكتب الإحصاءات أن استهلاك الأسر والحكومة على وجه الخصوص أسهم بصورة كبيرة في دعم الاقتصاد في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران فيما أدى الميزان التجاري إلى تراجعه.

وقال المكتب في بيان: “ظروف إطار العمل الصعبة في الاقتصاد العالمي ومن بينها جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″ واضطراب سلاسل الإمداد والحرب في أوكرانيا انعكست بشكل واضح على نمو الاقتصاد على المدى القصير”.

وقال ألكسندر كروجر من بنك هاوك أوفهوزر لامبي الخاص” “ظل الاقتصاد يسجل أداء ضعيفا على مدى ثلاثة أرباع حتى الآن. لم يتحقق التعافي الاقتصادي الكامل من الركود الناجم عن فيروس كورونا إلى الآن”.

وتابع: “يعتبر نجاحا بالفعل إذا ظل الناتج الاقتصادي في النصف الثاني من العام في ركود”.