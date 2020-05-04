الركود يضرب أسواق الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 4-5-2020

انخفضت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق 4-5-2020الموافق 11 رمضان، خاصة الملوخية والباذنجان والليمون والفلفل، بينما ارتفعت الطماطم بشكل طفيف طبقا لعدد من التجار في الأسواق، الذين أكدوا أن تغير العادات الغذائية خلال شهر رمضان وزيادة معدلات الحر، وبالتالي جني المحصول كل ذلك ساهم في تراجع الأسعار.

وأوضح التجار أن سعر الفاصوليا تراجع في التجزئة إلي 3.5 جنيه، مقابل 5 أمس، والباذنجان الأبيض سجل 4 جنيهات مقابل 5، والفلفل الألوان 20 جنيها والفلفل الرومي والحامي 5 جنيهات مقابل 6 أمس .

وكشف التجار أنه رغم حلول شهر رمضان إلا أن هناك ركودا يضرب السوق خلال الساعات الحالية، واتجاه المستهلكين إلي منتجات غذائية خلافا للخضروات مثل اللحوم والدواجن والأسماك خلال وجبة الإفطار والفول والجبن والزبادي والبيض في السحور.

وأشار التجار أن سعر الطماطم في التجزئة يتراوح بين 3 إلي 4 جنيهات وهو نفس سعر البطاطس والخيار 8 جنيهات والملوخية انخفضت إلي 7جنيهات في الكيلو مقابل 10 أمس والكابوتشا بـ2.5 جنيها والكرنب بـ7جنيهات للواحدة .

الطماطم 30 لـ 50 جنيها للقفص

بصل أحمر 250 لـ 275 قرشا

بصل أبيض 2 جنيه لـ 3

بطاطس 150 لـ 225 قرشا

خيار 350 لـ 400 قرش

ليمون 7 جنيهات لـ 8

فلفل 2 لـ 3 جنيهات

فلفل شطة 1جنيه لـ 2 جنيه

بدنجان رومى 80 قرشا لـ 1 جنيه

باذنجان أبيض 2 جنيه لـ3

باذنجان عروس 150 قرشا لـ 2 جنيه

جزر150 قرشا لـ 2جنيه

كوسه 2 لـ 3 جنيهات

بسله 350 قرشا لـ 5 جنيهات

فاصوليا 3 لـ 4 جنيهات

توم أبيض 11 لـ 12 جنيها

توم أحمر 14 لـ 16 جنيها

باميه 25 لـ 27 جنيها

ملوخيه 3 لـ 4 جنيها