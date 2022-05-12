الركود يسيطر على المبيعات العقارية والشركات تطلق عروضا مغرية للشراء

سيطرت حالة من الركود على حركة مبيعات الشركات العقارية خلال الفترة الماضية تأثرًا بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وعزوفهم عن الشراء بهذه المرحلة الضبابية؛ وهو ما قابله المطورون بإطلاق عروض مغرية للشراء لإيقاف الركود.

قال خالد عبد الرحمن، رئيس شركة الاتجاه الأول للتسويق العقاري، إن الربع الأول من العام الحالي شهد تراجعًا لافتًا فى حركة المبيعات لدى الشركات العقارية؛ وهو ما دفع شركته لتعديل مستهدفاتها البيعية للعام 2022.

خالد عبدالرحمن: أداء باهت فى الربع الأول.. والمطورون اتجهوا للمعارض الخارجية

وأوضح عبد الرحمن، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن ركود المبيعات العقارية يرجع لعزوف الأفراد عن الشراء بالمرحلة الحالية وتفضيلهم أدوات استثمارية وادخارية أخرى لدى البنوك تتناسب مع موجات التضخم الأخيرة فى الاقتصاد العالمى.

وأكد عبد الرحمن تزايد اهتمام شركات التطوير بالمشاركة فى المعارض العقارية سواء فى الخليج أو أوروبا؛ باعتبارها الرهان الأهم بالمرحلة الراهنة لاستقطاب المصريين العاملين بالخارج أو الأجانب المهتمين بالعقار المصرى فى ظل انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الأجنبية.

«مدن» تطرح خصما بقيمة 50% على الوحدات.. و«أورا» تلغى المقدم

فيما قالت مصادر أخرى إن هناك عدة شركات تطوير عقارى أطلقت عروضًا حصرية مغرية خلال الفترة الماضية بهدف جذب المشترين، ومنها «مدن للتطوير العقارى» التى تنوى طرح عرض يتضمن خصم 50% على عدد محدود من الوحدات فى بعض مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتنفذ «مدن للتطوير العقارى» 5 مشروعات بالعاصمة الإدارية، منها «Central Iconic Tower»، بإجمالى استثمارات يقترب من مليار جنيه؛ كما تمتلك محفظة أراضٍ بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

ورأت المصادر أن بعض الشركات، ومنها العاملة فى العاصمة الإدارية الجديدة، ستلجأ لإطلاق عروض مميزة حتى إن كبدتها خسائر، بهدف ضمان الحصول على سيولة حاليًّا لمواجهة التزامات أقساط الأراضى واستكمال الإنشاءات.

وأوضحت أن شركة «أورا ديفلوبرز» أعلنت عن عرض لبيع وحدات مشروع التجمع الخامس يتضمن سداد الأقساط على 9 سنوات بدون مقدم أو دفعة تعاقد؛ وهو أمر قد يعزز من تنافسية المشروع بمنطقة شرق القاهرة.

بينما تطرقت المصادر للحديث عن خطوة شركة «نيوجيرسى للتطوير العقارى»، والتى أتاحت مؤخرًا خدمة الشهادة العقارية بعائد 20% وتتلخص فى تعهد الشركة بمنح العملاء شيكات يتم صرفها بشكل ربع سنوى تمثل عائدًا على مقدم التعاقد المسدد منهم لشراء وحدات.

وبررت المصادر خطوة «نيوجيرسى» برغبتها فى تقليل التبعات السلبية للشهادات البنكية ذات العائد %18 والتى سيطرت على الأولويات الاستثمارية للعملاء بالسوق المصرية.

وتملك «نيوجيرسى» مشروع «جينيسيس بيزنس كومبلكس» بالعاصمة الإدارية؛ بخلاف مشروع «جرين أفينيو» العاصمة، على مساحة 11.6 فدان، وأيضا «جورا» بمدينة الجلالة بالعين السخنة.

وذكرت المصادر أن شركة «بيراميدز للتطوير العقارى» اتجهت لتعديل خطتها الخاصة بإطلاق مشروع مدينة ترفيهية متكاملة فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ والتى كانت فى البداية تتضمن منح عائد نقدى دورى للعملاء؛ وغيرتها لاحقاً للعمل بنظام الأقساط المعتادة.

وأفادت المصادر بأن هناك شركات تطوير منها «بالم هيلز للتعمير» و«الأهلى صبور» و«هايد بارك» اتجهت لتمرير زيادات سعرية بنحو 20% لتغطية الارتفاعات الأخيرة فى أسعار مواد البناء.

جدير بالذكر أن السوق العقارية تشهد منذ عدة أشهر حالة من الارتباك بين المطورين فى ظل الارتفاعات المطردة فى أسعار مواد البناء؛ ومنها الحديد والأسمنت، وسط توجه بعض الشركات لرفع اسعار البيع بنسب كبيرة تفوق القدرة الشرائية للعملاء.