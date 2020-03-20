الركود يسيطر على أسعار الخضروات في سوق العبور.. والطماطم تنخفض 50%

شهد سوق العبور لتجارة الجملة حالة غير مسبوقة من الركود وظهور طوابير الشاحنات التي تنتظر عمليات البيع التي توقفت نتيجة حظر التجول الذي يتم تطبيقه حاليًا، للوقاية من تفشي وباء كورونا.

أكد تجار في سوق العبور لـ”المال”أن موجة من الانخفاضات ضربت أسعار المنتجات في سوق العبور نتيجة عدم وجود تجار، وتطبيق حظر التجول.

وتراجعت أسعار جميع الانواع فعلي سبيل المثال وصل سعر قفص الطماطم إلي ما بين 30 إلي 70جنيها زنة 22 كيلو، بدلا من أسعار اليومين الماضيين التي كانت تدور مابين 60 إلي 120 جنيها بنسبة تصل إلى 50%.

وأكد التجار أن سعر افضل انواع البطاطس تراجع الي 2.5 مقابل 3.5 جنيه وأن اسعار غالبية أنواع الخضروات والفاكهة تشهد تراجعا في سوق العبور مشيرين إلي أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار الخضروات.

مؤكدين أن تجار التجزئة لا يخاطرون بشراء كميات كبيرة من المحاصيل وبالتالي تزداد حالة الركود .

وأكد أحمد مختار تاجر تجزئة في بولاق الدكرور أن غالبية التجار لا يذهبون إلى أسواق الجملة يوميا، وبالتالي يوجد كميات محدودة من البضاعة في السوق ومن الطبيعي أن ترتفع الأسعار علي المستهلك النهائي.

ورغم انخفاض سعر البيع والشراء في سوق العبور إلا أن ذلك لم ينعكس علي سعر المستهلك ويصل سعر الطماطم لـ6 جنيهات، والبطاطس إلي 5 والفلفل 14 جنيها.

وربط مختار بين هدوء الأسعار في الأسواق وبين سلاسة الانتقال من وإلي الأسواق المركزية.

وارتفعت اسعار المحاصيل خلال اليومين الماضيين، خصوصا مع حالة التسابق علي تخزين المؤن من قبل المستهلكين تحسبا لوقوع سيناريوهات سيئة خلال الفترة المقبلة خصوصا بعد تفشي وباء كورونا عالميا ووجود صعوبات في عملية الاستيراد من الخارج.