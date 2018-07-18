الركود يدفع شركات الأسمنت إلى تثبيت أسعار الطن

محمود زكيقال محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أسعار الأسمنت تشهد ثباتًا في سعر الطن، إذ يلامس سعر الطن قيمة الألف جنيه.وأضاف مخيمر في تصريحات خاصة لـ"المال" أن مجموعة السويس للأسمنت، والتي تشمل مصانع السويس وطره وكذلك حلوان سجل بها سعر الطن قيمة 825 جنيه تسليم

محمود زكي

قال محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أسعار الأسمنت تشهد ثباتًا في سعر الطن، إذ يلامس سعر الطن قيمة الألف جنيه.

وأضاف مخيمر في تصريحات خاصة لـ”المال” أن مجموعة السويس للأسمنت، والتي تشمل مصانع السويس وطره وكذلك حلوان سجل بها سعر الطن قيمة 825 جنيه تسليم أرض المصنع، في حين سجلت الإسكندرية للأسمنت قيمة 980 جنيها تسليم أرض مصنع أيضًا.

وأوضح أن رئيس شعبة الأسمنت أن شركة العامرية أبلغت وكلاءها أن سعر بيع الطن بلغ قيمته 950 جنيها.

ولفت مخيمر أن باقي الشركات المصنعة للأسمنت تتراوح أسعار الطن بها بين 830 جنيها إلى 880 جنيها تسليم أرض مصنع.

وأكد أن شركات الأسمنت لجأت إلى تثبيت الأسعار نتيجة لوجود ركود كبير في حجم المبيعات، خاصة أن حجم الطلب على شراء الأسمنت تراجع بنسبة تصل إلى 60% خاصة مع الزيادة التي سجلها طن الأسمنت خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي.

وأضاف أن غياب الرقابة من الحكومة على تلك المصانع أسهم في عملية التلاعب في الأسعار بما يضمن لها نسبة معينة من الأرباح، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة وكلاء الأسمنت تخرجوا من السوق نتيجة عدم وجود رقابة على تلك المصانع.

وأوضح رئيس شعبة الأسمنت أن عادة ما تتفق الشركات المصنعة بين بعضهم البعض على نسبة معينة في الزيادة وغالبًا ما تكون أكثر بكثير من الزيادة التي حدثت في تكاليف الإنتاج.

وكانت قد أعلنت الحكومة عن زيادة بنزين ٩٢ إلى ٦،٧٥ جنيه، وبنزين ٩٥ إلى ٧،٧٥ وبنزين 80 إلى ٥،٥ جنيه، كما رفعت السولار إلى ٥،٥ جنيه للتر والكيروسين. ٥،٥ جنيه.