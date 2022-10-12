الركود يدفع الموزعين لتخفيض «الأوفر برايس» على «إم جى 5»

لجأ عدد من موزعي سيارات «إم جي» لتخفيض الأوفر برايس على طرازات «MG5» لتتراوح حاليًا من 5 إلى 55 ألف جنيه، مقارنة بنحو 70 إلى 80 ألفًا قبل أسبوعين.

قال أحد الموزعين المعتمدين لـ«MG» إن السوق المحلية أصبحت غير قادرة على تحمل أي مبالغ إضافية على الطرازات التى يتم تسويقها للمستهلكين حاليًا، وسط حالة الركود التى تسيطر على القطاع، علاوة على الزيادات السعرية التى تقرها الشركات والوكلاء المحليون بشكل متتالٍ.

وأضاف أن العديد من موزعي السيارات لجأوا لتخفيض قيمة «الأوفر برايس» من أجل كسر ركود المبيعات وتسويق المركبات المتواجدة لديهم، قائلًا: «أسعار السيارات وصلت لمستويات تعدت حاجز القدرة المالية للمستهلكين».

وتنتمي «إم جي 5» لفئة السيارات السيدان، المزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 120 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

وتقدم السيارة ببعض المواصفات ووسائل الأمان، ومن أبرزها «وسائد هوائية أمامية- فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD- برنامج التوازن الإلكتروني ESP- نظام مراقبة ضغط الإطارات».

ودعمت «إم جي 5» بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مثبت سرعة- خاصية تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيك (هالوجين) – ضبط المرايات الخارجية كهربائيا- مكيف هواء- خاصية تعديل المقاعد الأمامية، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية- بلوتوث- مدخل USB، وغيرها».

في حين زودت طرازات «إم جي 5» -الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، من بينها «نظام توجيه عجلة القيادة تلقائيًّا حسب سرعة القيادة- مصابيح إضاءة نهارية- سخانات بالمرايا الجانبية- حساسات للركن خلفية- كاميرا خلفية».

ودعمت تلك الفئة ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «عجلة قيادة متعددة الوظائف- تكييف يدوي- مفتاح ذكي لتشغيل السيارة– عجلة قيادة جلد- نظام Inkalink Media System للربط بين الهاتف والتطبيقات الذكية (Apple CarPlay + Android Auto) متصلة بشاشة عرض 8 بوصة تعمل باللمس، وغيرها».

وتزود الفئة الثالثة ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية عن الفئات السابقة؛ من بينها «فرامل يد إلكترونية، وسائد هوائية جانبية- مصابيح أمامية ليد- كاميرا للركن 360 درجة- خاصية دخول السيارة بدون مفتاح- مقاعد جلد- سخانات فى الكراسي الأمامية- وغيرها».

يشار إلى أن «إم جي 5» استحوذت على حصة سوقية %10.3 من إجمالى مبيعات السيارات الاقتصادية، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 3817 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

قيمة «الأوفر برايس» على طرازات «MG5»