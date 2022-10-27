الركود يدفع الموزعين لتخفيض «الأوفر برايس» على 10 طرازات

لجأ عدد من موزعى السيارات لتخفيض قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التى يفرضونها على بعض الطرازات التابعة لـ5 علامات تجارية تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ بقيمة تتراوح من 10 إلى 120 ألف جنيه لبعض الفئات.

وتضمنت قائمة الطرازات التى تراجعت أسعارها من قبل الموزعين والتجار «نيسان صني، وإم جى 5 وHS وZS، وشيفروليه أوبترا، وشيرى أريزو 5، وشيرى تيجو 3، BYD F3، وشانجان ألسفن، وإيادو».

وقال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن العديد من الموزعين وتجار السيارات اضطروا لإعادة النظر فى سياستهم التسعيرية من خلال تخفيض قيمة «الأوفر برايس» على الطرازات المتوافرة لديهم ومنها الطرازات «الصينية» بهدف التمكن من بيعها خاصة مع حالة الركود التى تسيطر على قطاع السيارات حاليًا.

وأكد أن ارتفاع التضخم والزيادات السعرية المتتالية التى أقرها الوكلاء والموزعون تعتبر أحد الأسباب الرئيسية التى أدت إلى عزوف شريحة كبيرة من المستهلكين عن الشراء، مضيفًا أنه عادة خلال الربع الأخير من كل عام تتراجع معدلات البيع والشراء للطرازات بمختلف فئاتها “الزيرو، والمستعملة”.

من جانبه، أوضح أحد تجار السيارات، أن الفترة الحالية تشهد تفاوتًا كبيرا فى أسعار بعض الطرازات ومن أبرزها “إم جى HS” بقيمة وصلت إلى 70 ألف جنيه، موضحا أن كل موزع يقوم حاليًا بتسعير السيارات وفقًا لحجم المخزون لديه وتكلفة الشراء.

وأشار إلى أن ركود المبيعات وانخفاض معدلات الطلب على شراء السيارات أسهمتا فى توافر المعروض من بعض الطرازات وتحديدًا الفئات المجمعة محليًا، فضلا عن تراجع أسعارها خلال الأسبوعين الماضيين.

وتابع إن “النسبة الأكبر من الموزعين اتجهوا حاليًا لترويج وبيع طرازاتهم لصالح التجار فى ظل تراجع إقبال المستهلكين على معارض السيارات وعزوفهم عن الشراء بنسب قد تصل %90 لبعض الماركات التجارية المطروحة داخل السوق المحلية”.

يشار إلى أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» تراجعت بنسبة %61.4 لتصل إلى 8 آلاف و914 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال سبتمبر الماضى، مقابل 23 ألفًا و84 مركبة فى الشهر ذاته من العام السابق؛ وفقًا للتقارير الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من السيارات بنسبة %75 لتصل إلى 71 مليونا و230 ألف دولار خلال شهر يوليو الماضى، مقابل 287 مليونا و101 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.

فى المقابل، هبطت مبيعات السيارات «الملاكي» فى مصر بنسبة %52.5 لتصل إلى 8 آلاف و698 مركبة خلال أغسطس الماضى، مقابل 18 ألفًا و308 وحدات فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».