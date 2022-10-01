الركود يخيم على مبيعات السيارات في مصر خلال 8 أشهر (جراف)

تراجعت مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر بنسبة 20%، لتصل إلى 110 آلاف و212 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مقابل 137 ألفًا و223 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت مبيعات السيارات الأوروبية في مصر بنسبة 29.9%، لتسجل 21 ألفًا و277 ألف مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 30 ألفًا و332 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

وهبطت مبيعات الطرازات الأمريكية المنشأ بنسبة 56.3%، لتصل إلى 3765 مركبة، مقابل 8611 سيارة، كما تراجعت مبيعات السيارات الكورية بنحو 42.3% لتسجل 15 ألفًا و826 مركبة، مقابل 27 ألفًا و 432 وحدة.

وتراجعت مبيعات المركبات الصينية في مصر بنسبة 3.9%، إلى 30 ألفًا و 532 سيارة، مقابل 31 ألفًا و786 وحدة.

أما عن مبيعات السيارات اليابانية، فقد انخفضت بنسبة 6.4% لتسجل 36 ألفًا و568 مركبة، مقارنة بنحو 39 ألفًا و62 سيارة.

ووفقًا لـ«أميك»، بلغ إجمالى مبيعات الطرازات الهندية المنشأ نحو 2244 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات السيارات «الملاكي» فى مصر خلال الشهور الثمانية الأولى من عامي 2022/2021: