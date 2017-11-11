الركود يخيم على قطاع الملاكي باستثناء فئتين

أحمد شوقي أصاب الركود قطاع السيارات الملاكي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري؛ لتتراجع كافة الشرائح بنسب تتراوح بين 17 و77%؛ باستثناء فئة السيارات التي تقل سعتها اللترية عن 1000 سي سي والتي سجلت نموًا بنسبة 757% لتصل 1003 سيارة مقابل 117 سيارة خلال نفس الفترة من 2016؛ بالإضافة إلى شريحة الس

أحمد شوقي

أصاب الركود قطاع السيارات الملاكي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري؛ لتتراجع كافة الشرائح بنسب تتراوح بين 17 و77%؛ باستثناء فئة السيارات التي تقل سعتها اللترية عن 1000 سي سي والتي سجلت نموًا بنسبة 757% لتصل 1003 سيارة مقابل 117 سيارة خلال نفس الفترة من 2016؛ بالإضافة إلى شريحة السيارات الملاكي أعلى من 2000 سي سي والتي ارتفعت بواقع 8% مسجلة 26 سيارة مقابل 24 وحدة.

وسجلت مبيعات السيارات الملاكي بمختلف أنواعها تراجعا بنسبة 37% خلال الشهور التسعة الأولى من 2017 لتصل 69.5 ألف سيارة مقابل 110.2 ألف.

وسجلت السيارات التي تتراوح سعتها اللترية بين 1000 و1300 سي سي اعلى نسبة انخفاض بواقع 77% لتصل 748 وحدة مقابل 3229 وحدة؛ كما انخفضت فئة السيارات بين 1300 و1500 سي سي بنسبة 40% لتصل 15 ألف سيارة مقابل 25 ألف.

وهبطت مبيعات شريحة السيارات التي تتراوح سعتها اللترية بين 1500 و1600 سي سي بنسبة 35% مسجلة 35.7 الف مقابل 54.7 ألف، كما تراجعت مبيعات السيارات بين 1600 و2000 سي سي بنسبة 33% لتسجل 100 وحدة مقابل 150 وحدة.

وكذلك هبطت مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV” أقل من 2000 سي سي بواقع 41% لتصل 13.3 ألف وحدة مقابل 22.3 ألف، كما تراجعت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV” أعلى من 2000 سي سي بواقع 17% لتصل 3.4 ألف وحدة مقابل 4.3 ألف.

ويوضح الرسم التالي تطور الحصص السوقية لفئات السيارات الملاكي موزعة حسب سعتها اللترية خلال الشهور التسعة الأولى من 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016

1000 سي سي تتحول للتراجع خلال سبتمبر

وبقراءة نتائج أعمال قطاع السيارات خلال شهر سبتمبر الماضي فقط؛ يتضح أن الركود قد أصاب أيضًا فئة السيارات التي تقل سعتها اللترية عن 1000 سي سي وبنسبة كبيرة فقد تراجعت بواقع 77% لتسجل 22 سيارة خلال سبتمبر 2017 مقابل 94 سيارة خلال الشهر ذاته من 2016؛ فيما استقرت مبيعات السيارات التي تتجاوز سعتها اللترية 2000 سي سي عند 4 وحدات. وتمكنت السيارات التي تتراوح سعتها اللترية بين 1600 و2000 سي سي من مضاعفة مبيعاتها مسجلة 12 وحدة مقابل 6 وحدات في سبتمبر 2016.

وترواحت نسب التراجع في الفئات الأخرى بين 18 و68%؛ فقد تراجعت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تتجاوز سعتها اللترية 2000 سي سي بنسبة 18% مسجلة 473 وحدة مقابل 580 وحدة كما تراجعت السيارات الرياضية أقل من 2000 سي سي بنسبة 26% مسجلة 2158 سيارة مقابل 2929 وحدة، كما سجلت السيارات بين 1500 و1600 سي سي تراجعا بواقع 25% لتصل 4.5 ألف سيارة مقابل 5.9 ألف.

كما تراجعت السيارات بين 1300 و1500 سي سي بنسبة 20% لتصل 2376 سيارة مقابل 2966 سيارة. وهبطت مبيعات السيارات بين 1000 و1300 سي سي بنسبة 68% لتصل 87 وحدة مقابل 272 وحدة.

وسجلت السيارات الملاكي بمختلف أنواعها تراجعا بنحو 25% خلال سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2016 لتسجل 9615 سيارة مقابل 12800 سيارة.

28.8% تراجعًا في مبيعات الملاكي المحلية.. و43,3% للمستوردة



وسجلت مبيعات سيارات الركوب المجمعة محليًا خلال خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري تراجعًا بنسبة 28.2% مقارنة بذات الفترة من عام 2016، لتصل المبيعات إلى 33.5 الف وحدة مقابل 46.6 ألف وحدة.

وكذلك؛ انخفضت مبيعات السيارات الملاكي المستوردة بنسبة 43.3% لتصل إلى 36 ألف وحدة مقابل 63.6 ألف.

مبيعات سبتمبر الأسوأ خلال 3 أشهر

وبعد موجة التحسن التي شهدتها مبيعات السيارات الملاكي منذ يوليو الماضي؛ تراجعت المبيعات مرة أخرى خلال سبتمبر؛ مسجلة أدنى مستوى لها خلال 3 أشهر؛ بواقع 9615 سيارة مقابل 10.3 ألف خلال أغسطس؛ الذي شهد أفضل أداء شهري لقطاع السيارات منذ أكتوبر 2016؛ ومقارنة أيضًا بـ 9.6 ألف في يوليو 2017.

ورغم هذا التراجع تظل مبيعات سبتمبر أفضل من تلك المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري؛ الذي تراوحت مبيعاتها الشهرية بين 4.8 ألف و8 آلاف سيارة.

ويعرض الرسم التالي تطور مبيعات السوق منذ يناير 2015 حتي سبتمبر الماضي.

** تراجع الإنتاج



وأرجع منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات تحول قطاع السيارة مرة أخرى للتراجع خلال سبتمبر الماضي إلى توقف الإنتاج بعدد من شركات التجميع المحلية؛ التي قامت بتخفيض مستوى التوريدات لشبكات الموزعين؛ مما ترتب عليه تضاؤل المعروض وعودة الأوفر برايس وقوائم الحجز الممتدة لعدة أسابيع.

وأشار زيتون إلى أن تحرير أسعار صرف الجنيه أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد بالنسبة للسيارات الكاملة وكذلك المكونات مما ترتب عليه مواجهة بعض المصنعين مشكلات تتعلق بتدبير احتياجاتهم من المكونات اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج بشكل كامل.

ولفت إلى أن الطلب على السيارات في الوقت الحالي لا زال منخفضا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ كما أن المخزون تراجع أيضًا بسبب تدني مستوى التوريد من الوكلاء؛ متوقعا انتعاشا جزئيا في المبيعات خلال العام المقبل مقارنة بالعام الجاري بالنسبة لبعض الطرازات التي لا زالت تحتفظ بمستوى منخفض للأسعار مقارنة بالسيارات المنافسة؛ خاصة بشريحة السيارات الصينية ذات الأسعار الأقل.

وبالنسبة لمستوى الأسعار في السوق خلال 2018 توقع زيتون زيادات جديدة حتى إذا استقرت أسعار الصرف عند مستوياتها الحالية؛ مبررا ذلك بأن بعض الوكلاء لم يصلوا بعد لأسعار التكلفة حيث يعتمدون حاليا على المخزون القديم لديهم؛ راهنا انخفاض الأسعار أو استقرارها بتحقيق العملة المحلية تحسنا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية.



