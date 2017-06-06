الركود يحافظ على استقرار أسعار السلع الأساسية

أحمد اللاهوني: حسم الركود الذى سيطر على الأسواق– حتى مع بدء شهر رمضان – معركة أسعار السلع الغذائية لصالح المستهلك، إذ خالفت جميع توقعات التجار وشعبة البقالة، ولم تشهد أى زيادة من جانب الشركات المنتجة منذ بدء شهر الصوم. وكان…

أحمد اللاهوني:

حسم الركود الذى سيطر على الأسواق– حتى مع بدء شهر رمضان – معركة أسعار السلع الغذائية لصالح المستهلك، إذ خالفت جميع توقعات التجار وشعبة البقالة، ولم تشهد أى زيادة من جانب الشركات المنتجة منذ بدء شهر الصوم.

وكان تجار بقالة، قد توقعوا – فى تصريحات سابقة لـ «المال»- ارتفاع أسعار «الزيت والسكر والسمن» وبعض السلع الأخرى، مع حلول رمضان، بسبب الإقبال الكثيف عليها من المستهلكين، لتخزين احتياجات الصيام.

وكشفت جولة أجرتها «المال» على عدد من المحال والسلاسل التجارية، عن استقرار أسعار السلع الغذائية، بسبب ضعف المبيعات التى تشهدها الأسواق منذ الغلاء الجنونى، والمتكرر الذى أصاب الأسعار، بالتزامن مع قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى.

وسجلت عبوة شاى ليبتون زنة 250 جرامًا 26 جنيهًا، والعروسة 22.5، واستقر كيلو السكر عند 10، وسكر «تى شوجر» 750 جراما عند 75.19، وطحينة الرشيدى الميزانى زنة كليواعند 39.5 جنيه، وتونة قطع «صويا توناتو» 140جراما بـ 14.5، وتونة «صن شاين» 185 جراما بـ 17.5 جنيه.

واستقرت فاصوليا «شهية» 500 جرام، عند 15.75 جنيه، وفول تدميس «رايبا» 400 جرام عند 6 جنيهات، وزيت حلوة 800 جرام عند 18.25، وسمن «جنة» و«روابى» 1.5 كيلو عند 39.25، ومربى فراولة «فيتراك» 450 جراما عند 13.5، وخل «هاينز” 1لتر عند 7 جنيهات، وجبن «دومتى» 900 جرام عند 53 جنيهًا، وأرز «الضحى» 1ك عند 11.5، و«المطبخ» 11.5، وأرز «الساعة» عند 9.25 جنيه، وصلصة «هاينز» 360جراما عند 10 جنيهات.

ولجأت بعض السلاسل التجارية، إلى تقديم عروض على السلع لمواجهة الركود، وانخفض سعر عبوة سمن الهانم، وكريستال زنة 2 كيلو داخل العرض إلى 35جنيهًا، بدلًا من 37.25، وسجلت عبوة زيت كريستال ذرة 900 جرام 25.23 بدلًا من 25.75، وكريستال عباد 22 جنيهًا، بدلًا من 23.75، وزيت ذرة الأصيل 850 مل 21 جنيهًا، بدلًا من 22.75، ومكرونة حواء 400 جرام عند 3.25 بدلًا من 4 جنيهات.

وأكد تجار وأعضاء فى شعبة البقالة – فى تصريحات لـ «المال» – أن حركة المبيعات تراجعت خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير لتتراوح حاليا بين 60 و70 %، بسبب ضعف الحالة الاقتصادية للمواطنين، التى أثرت بالسلب على القوى الشرائية.

وقالوا إنهم كانوا يراهنون على موسم شهر رمضان لتحريك المبيعات، خاصة وأن جميع الأسر المصرية تلجأ إلى تخزين احتياجاتهم من السلع الغذائية بشل كبير، بحيث يكفى متطلباتهم طوال الشهر الكريم، مشيرين إلى أن الركود أجبرهم على تثبيت الأسعار، والابتعاد عن فكرة رفعها خلال الموسم.

