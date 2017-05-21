الركود يجبر عز العرب على تقلص مستهدفاتها لـ400 سيارة فولفو

أحمد عوضقررت مجموعة عز العرب للسيارات أعادة النظر في حجم مبيعاتها المستهدفة من العلامة "فولفو" بنهاية العام الحالى، لتصل إلي 400 سيارة بدلا من 600 وحدة سابقًا، وفقًا لما أكده أحمد الشامي مدير مبيعات الشركة.وأكد الشامي لـ"المال"، أن مبيعات فولفو شهدت تراجعًا خلال فترة الأربع أشهر الماضية،



أحمد عوض

قررت مجموعة عز العرب للسيارات أعادة النظر في حجم مبيعاتها المستهدفة من العلامة “فولفو” بنهاية العام الحالى، لتصل إلي 400 سيارة بدلا من 600 وحدة سابقًا، وفقًا لما أكده أحمد الشامي مدير مبيعات الشركة.

وأكد الشامي لـ”المال”، أن مبيعات فولفو شهدت تراجعًا خلال فترة الأربع أشهر الماضية، لتسجل بيع 150 سيارة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بالرغم من الإعلان عن العروض المخفضة بأسعار طرازات العلامة السويدية، موضحًا أن الغالبية العظمـي من المستهلكين فقدت القدرة علي شراء السيارات في ظل ارتفاع الأسعار التي تشهدها خلال الفترة الحالية.

ورهن زيادة حجم مبيعات فولفو من طرز XC60 وS60 خلال العام الحالى، بعدما شهدت مبيعات فئة “A SEGMENT” تحركًا طفيفًا خلال الفترة الماضية، مقارنة بأداء الشرائح الأخري التي تشهد تراجعًا كبيرًا.

كانت مجموعة “عز العرب للسيارات”، قد طرحت الشكل الجديد من طرز فولفو XC60 وS90 بالسوق خلال شهر فبراير الماضي.

وأشار إلى تأجيل خطط “عز العرب” التوسعية بشبكة مراكز خدمات مابعد البيع والصيانة – التابعة للعلامة السويدية “فولفو”؛ بمدن القاهرة والإسكندرية والمنصورة خلال الوقت الحالي، لزيادة حجم تكلفتها الأنشائية الممثلة في مواد البناء.

واستبعد طرح طرازات جديدة بالسوق المحلية خلال الوقت الحالي، بالتزامن مع غياب الرؤية التي تسود سوق السيارات من تراجع بالمبيعات، مرججًا الكشف عن موديلات منتصف 2018.