الركود يجبر التجار على شراء الحديد فيما بينهم

عمر سالم كشف أمير الكناني، رئيس شركة الكناني لتجارة الحديد، عن أن أغلب تجار الحديد يقومون ببيع الحديد لبعضهم البعض، وذلك لمحاولة تصريف المنتجات لديهم. وأضاف الكناني فى تصريحات لـ"المال" أن ذلك يرجع إلى انخفاض حركة البيع والشراء لمستوى يصل…

عمر سالم

كشف أمير الكناني، رئيس شركة الكناني لتجارة الحديد، عن أن أغلب تجار الحديد يقومون ببيع الحديد لبعضهم البعض، وذلك لمحاولة تصريف المنتجات لديهم.

وأضاف الكناني فى تصريحات لـ”المال” أن ذلك يرجع إلى انخفاض حركة البيع والشراء لمستوى يصل لنحو ٢٠% خلال الفترة الحالية، وذلك نتيجه لارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية لمستويات قياسية تصل إلى ١٢.٥ ألف جنيه.

وأشار إلى وجود تراجع بالأسعار العالمية للحديد والخام ليتراوح من ٥١٠ إلى ٥٢٠ دولارا لطن البيليت، كما أن أغلب المستهلكين يمتنعون عن الشراء، وذلك انتظارا لتراجع الأسعار الفترة المقبلة.

وأكد الكناني أن اختفاء الحديد المستورد بشكل شبه كامل لارتفاع أسعاره، بنحو ١٢.٢ ألف جنيه.