نقل وملاحة

الركاب لوزير النقل : القطارات فين .. وعرفات يلتزم الصمت

قرر إحالة المسئولين للتحقيق الفوري مدحت اسماعيل: محمود محسن   أثناء جولة تفقديه لقطار اسباني تم تطويره اليوم، وجه العديد من الركاب لوزير النقل الدكتور هشام عرفات، استغاثات من التأخر المستمر للقطارات، لفترات تراوحت بين ساعة إلى ساعة ونصف الساعة. وانطلقت الاستغاثات في بدايتها من رك
8:36 م, الخميس, 22 يونيو 17 8:36 م, الخميس, 22 يونيو 17

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قرر إحالة المسئولين للتحقيق الفوري 


مدحت اسماعيل: محمود محسن
 
أثناء جولة تفقديه لقطار اسباني تم تطويره اليوم، وجه العديد من الركاب لوزير النقل الدكتور هشام عرفات، استغاثات من التأخر المستمر للقطارات، لفترات تراوحت بين ساعة إلى ساعة ونصف الساعة.

 وانطلقت الاستغاثات في بدايتها من ركاب رصيف رقم [1] المتجه للإسكندرية، بعد تأخره لأكثر من نصف ساعة بحسب تصريحات الركاب، وردد الركاب هتافات أثناء تواجد وزير النقل على الرصيف المقابل للركاب” يا وزير يا وزير القطارات فين”، بينما التزم الوزير  الصمت.

وقال هشام عرفات فى تصريحات مقتضبة لـ”المال”، رداً على موقف الركاب، إن التجديدات التي تم تنفيذها فى خطوط السكة الحديد تسببت في تأخر قيام بعض الرحلات، لافتاً الى هناك تطويرات تتم حالياً على خطوط “بني سويف ـ اسيوط”، و”اسيوط  ـنجع حمادي”.

 لكن وزارة النقل أعلنت منذ قليل، في بيان لها، أن عرفات قرر إجراء تحقيق فوري مع المسؤولين عن تأخر القطار رقم 2001 والمتجه من القاهرة للاسكندرية، بسبب تأخر قيامه من محطة مصر بالقاهرة.
 

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