الرقم التأميني.. خطوات ورابط الاستعلام بالرقم القومي

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية للشخص المؤمن عليه أن يستعلم عن الرقم التأميني وكافة المعلومات، عن طريق خدمة الخط الساخن عبر الرقم التالي: 16217 الأمر الذي يسهل الوقت والجهد.

ويبحث الآلاف عن الرقم التأميني، لأهميته، فالرقم التأميني يعتبر النواة الأساسية التي يتشكل على أساسها نظم المعلومات، ولكل فرد رقم تأميني واحد يضم مجموعة من البيانات المهمة الخاصة به، يسجل إلى جانب الرقم مجموعة من البيانات المهمة والتي تتمثل في الاسم ثلاثيًا، اسم الأم، المحافظة، المركز.

بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن خطوات ورابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي..

الاستعلام عن الرقم التأميني.. خدمة الخط الساخن

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية للشخص المؤمن عليه أن يستعلم عن كافة المعلومات عن طريق خدمة الخط الساخن عبر الرقم التالي: 16217 الأمر الذي يسهل الوقت والجهد.

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

يتوفر الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي، ويعتبر من الخدمات المقدمة من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية، في إطار خطة الدولة لرقمنة العديد من الخدمات دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية، لتخفيف الضغط على المنشآت الاجتماعية، حيث يستطيع المؤمن عليه الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بمدة الاشتراك وغيرها من الخدمات الأخرى.

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني

في إطار خطة الدولة لرقمنة العديد من الخدمات دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية، وفرت التأمينات الاجتماعية رابط الاستعلام عن الرقم التأميني من هنا https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Querying/GetInsuredDetails.aspx

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص. بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا https://nosi.gov.eg/ar/Pages/FBA/Login.aspx.

الذهاب إلى خدمة ” الاستفسار عن الرقم التأميني بالرقم القومي” الظاهرة في الشاشة الرئيسية.

لمواصلة العملية بنجاح ينبغي الضغط على بدء الخدمة.

كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة في الخانة الخاصة بها والتي تتمثل في الرقم القومي، اسم الأم.

الضغط على “أنا لست روبوتًا”.

وأخيرًا يتم الضغط على “إرسال” لتأكيد العملية، لتظهر على الفور كافة البيانات المتعلقة بالرقم التأميني.

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وللحصول على معلومات التأمين للشخص المؤمن عليه يجب اتباع الخطوات التالية:

الذهاب على خدمة ” الاستفسار عن الرقم التأميني بالرقم القومي” الظاهرة في الشاشة الرئيسية.

لمواصلة العملية بنجاح ينبغي الضغط على بدء الخدمة.

كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة في الخانة الخاصة بها والتي تتمثل في الرقم القومي، اسم الأم.

الضغط على “أنا لست روبوتًا”.

وأخيرًا يتم الضغط على “إرسال” لتأكيد العملية، لتظهر على الفور كافة البيانات المتعلقة بالرقم التأميني.