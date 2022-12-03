«الرقابة علي الصادرات والواردات» تفتتح مكتب للهيئة بمقر غرفة تجارة كفر الشيخ

افتتح المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردت، والمحاسب حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، مكتب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمقر الغرفة بكفرالشيخ، بعمارة الزاوي، عقب توقيع البروتوكول بين غرفة كفر الشيخ والهيئة لتشغيل ثاني مكتب للهيئة على الغرف التجارية والمحافظات.

وأكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الدولة تعمل جاهدة لتوفير كافة الخدمات للمصدرين والمستوردين، ونظرا لتوفير الغرفة التجارية بكفر الشيخ للمقر، والتعاون المثمر تم افتتاح مكتب الهيئة بالمحافظة، لخدمة المصدرين والمستوردين ليس في محافظة كفر الشيخ فقط ولكن في محافظات الدلتا والجمهورية، وتوفير الوقت والجهد بدلا من التوجه للموانئ سواء بالاسكندرية او بور سعيد أو دمياط،السويس والقاهرة وتم توفير موظفى الهيئة بالمكتب من أبناء المحافظة، لتقديم كافة الخدمات للمصدرين والمستوردين.

وقال المحاسب حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن افتتاح مكتب الهيئة يأتي استكمالًا لرسالة الغرفة التجارية للعمل بنظام الشباك الواحد لخدمة التجار والمستثمرين، مؤكداً أن المكتب يقوم باستخراج البطاقة الخاصة بـ “المستوردين والمصدرين” ، بالإضافة إلى أنه يخدم محافظات الوجه البحري والدلتا وكافة الجمهورية مشيرا إلى أن جميع خدمات المكتب تتم في إطار التحول الرقمي وجميع الخدمات يجري تسليمها خلال 60 دقيقة.

وأوضح عبدالغفار، أن خدمات المكتب متنوعة منها إصدار سجل مصدرين جديد وسجل مستوردين جديد وتقديم المشورة الفنية، و إصدار قيد مصدرين جديد، و قيد مصدر الفرد، وقيد الشركات بأنواعها في سجل المصدرين، وقيد الهيئات العامة، وشركات القطاع العام والأعمال العام في سجل المصدرين، وقيد الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة من خلال توفير كافة الإجراءات اللازمة يضاف إلي ذلك الاستثمار العقاري والسمسرة العقارية لذلك في شباك واحد للتيسير على المتعاملين مع الغرفة.

وقال عبدالغفار، غرفة كفرالشيخ هي الغرفة الثانية على مستوى الجمهورية تطبق هذه الخدمة بعد غرفة القليوبية، ويكون عوضا عن ذهاب تجار كفر الشيخ إلى الموانئ المصرية وإلى مكتب الهيئة بالقاهرة لاستخراجها والذي يهدف إلى دعم التجارة الداخلية والخارجية بمحافظة كفر الشيخ .

وأضاف عبدالغفار، أن هناك مزيدا من الخدمات سوف تقدم لمنتسبي غرفة كفر الشيخ مع افتتاح المقر الجديد للغرفة(بيت تجار كفر الشيخ ) بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات وهناك الكثير من الأفكار التي تجري دراستها للتنفيذ على أرض الواقع.