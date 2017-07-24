الرقابة على الواردات تفحص 93 ألف رسالة في 6 شهور

محمد ريحان:استقبلت الهيئة العامة للرقابة على الصادارت والواردات 93 ألف رسالة متنوعة ما بين واردات سلع ومواد صناعية وغذائية، بواقع 63 ألفًا صناعية و30 ألف رسالة غذائية، وأثبتت النتائج مطابقة 92 ألفًا منها، فيما تم رفض الباقى لعدم مطابقته المواصفات القياسية.وكشف أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل

محمد ريحان:

استقبلت الهيئة العامة للرقابة على الصادارت

والواردات 93 ألف رسالة متنوعة ما بين واردات سلع ومواد صناعية وغذائية،

بواقع 63 ألفًا صناعية و30 ألف رسالة غذائية، وأثبتت النتائج مطابقة 92

ألفًا منها، فيما تم رفض الباقى لعدم مطابقته المواصفات القياسية.

وكشف

أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات

أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات خلال النصف الأول من 2017، أن شهر

يونيو الماضى شهد نشاطًا مكثفًا للهيئة لإحكام الرقابة ومواجهة المنتجات

المستوردة غير المطابقة.

وأكد قابيل ضرورة إحكام الرقابة على السلع

المستوردة والمصدرة للارتقاء بجودة المنتجات وتحقيق انتعاشة للقطاعات

التصديرية وترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وإقبال

المستهلك المصرى على شراء المنتجات الوطنية.

وقال إن الوزارة تعمل

على تطوير المنظومة الإجرائية بما يسهم فى تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن

الشحنات وعدم التكدس فى الموانئ المختلفة شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع

للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة هذه المنتجات.

وأشار

إلى أن هناك تعاوناً بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على

الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك بضرورة تطبيق

المعايير والمواصفات القياسية على المنتجات كافة، سواء كانت مصدرة أو

مستوردة، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى والمنتجات المحلية من

المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الردئية.

من جانبه أكد

اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،

إن الهيئة حريصة على إزالة العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين

الجادين مع التأكيد على مواجهة جميع أنواع الغش والتلاعب، لافتا الى أن

الهيئة تمتلك شبكة من المعامل الصناعية المتطورة عددها إلى 131 معملاً

لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة على فروع الهيئة بالموانئ، منها

82 معاملاً للسلع الصناعية و49 الغذائية.

وقال إن هناك تعاوناً مع

الاتحاد الأوروبى لتأهيل الهيئة للاعتماد العالمى طبقاً للمواصفات القياسية

العالمية أيزو 17020 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها فى جهات التفتيش

وأيضاً لتأهليها طبقاً للمواصفات القياسية العالمية 17065 والخاصة

بالمتطلبات الواجب توافرها فى الجهات التى تقوم بإصدار شهادات المطابقة

للمنتجات.

وفيما يتعلق بالسجلات التجارية أشار رئيس الهيئة العامة

للرقابة على الصادرات والواردات الى أنه تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة

بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 1284 سجلاً، شملت 412 طلباً

لسجل المستوردين و388 لسجل المصدرين و197 لسجل الوكلاء التجاريين و288

طلباً لمستلزمات الإنتاج.

وأضاف أن الهيئة أصدرت 25 ألفًا و98 شهادة

منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقاً لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ

المتعلقة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من

الدول والتكتلات الاقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التى تمنح

الصادرات المصرية فى إطار الاتفاقية كما تم اتخاذ إجراءات للتحقق من منشأ

البضائع الصادرة والواردة، إذ بلغ عدد الشهادات التى تم فحصها 221 منها 193

وارد و28 شهادة صادر.

