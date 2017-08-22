الرقابة على الواردات تفحص 18 ألف رسالة منتجات غذائية وصناعية

محمد ريحان:قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، استقبلت خلال شهر يوليو الماضى 18 ألفًا و36 رسالة متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية.يأتى ذلك فى الوقت الذى تكثف فيه الهيئة من نشاطها لإحكام الرقابة ومواجهة المنتجات المستوردة غير المطابقة، وأو

محمد ريحان:

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، استقبلت خلال شهر يوليو الماضى 18 ألفًا و36 رسالة متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تكثف فيه الهيئة من نشاطها لإحكام الرقابة ومواجهة المنتجات المستوردة غير المطابقة، وأوضح الوزير أن رسائل شهر يوليو شملت 12 آلفًا و166 صناعية و5 آلاف و870 رسالة غذائية، وقد أثبتت النتائج مطابقة 17 ألفًا و733 رسالة، بينما تم رفض 303 شحنات لعدم مطابقتها المواصفات القياسية.

وأكد قابيل أن تيسير حركة التجارة وتنمية الصادرات المصرية بجميع قطاعاتها ورفع قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية كافة، محاور أساسية ضمن إستراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية لمصر وتنمية القطاعات الصناعية.

وأشار إلى حرص الوزارة على إحكام الرقابة على السلع المستوردة والمصدرة للارتقاء بجودة المنتجات وتطوير المنظومة الإجرائية لتسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات فى الموانئ شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية، لضمان الجودة والسلامة.

وقال إن هناك تعاونًا بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك لضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على جميع المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الردئية .

من جهته أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة حريصة على إزالة جميع العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كل أنواع الغش والتلاعب.

ولفت إلى أن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 5 آلاف و697 رسالة، تمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها فى القمح والذرة وفول الصويا واللحوم البقرى والجاموسى والدواجن المجمدة والأسماك وزيوت ودهون نباتية، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 173 رسالة، تمثلت فى لحوم ومعلبات وكاكاو ومحضرات غذائية وفواكه وخضر طازجة ونباتات.

وتابع: إن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغ 12 ألفًا و36 رسالة، لافتاً إلى أن إجمالى السلع الصناعية المرفوضة بلغ 130 رسالة وتمثلت فى المنظفات والسيراميك ولعب الأطفال واللمبات وأحجار قطع وجلخ.

وأشار إلى أن الهيئة تمتلك شبكة من المعامل الصناعية المتطورة والتى يصل عددها إلى 131 معملاً لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة على فروع الهيئة بالموانئ، منها 82 معملاً للسلع الصناعية و49 معملاً للسلع الغذائية.

وحول الخدمات التى قدمتها الهيئة والخاصة بالسجلات التجارية، أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الى أن السجلات التجارية التى تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 1677 سجلاً، إذ شملت 761 طلباً لسجل المستوردين و428 طلباً لسجل المصدرين و163 طلباً للوكلاء التجاريين و325 طلباً لسجل مستلزمات الإنتاج.