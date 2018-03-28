الرقابة على الواردات تستقبل 19 ألف رسالة غذائية وصناعية خلال فبراير

محمد ريحان أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال شهر فبراير الماضى، أن الهيئة استقبلت 19 ألفا و261 رسالة متنوعة ما بين واردات صناعية وغذائية، منها 12…

محمد ريحان

أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال شهر فبراير الماضى، أن الهيئة استقبلت 19 ألفا و261 رسالة متنوعة ما بين واردات صناعية وغذائية، منها 12 ألفا و326 رسالة صناعية و6935 غذائية، وأثبتت النتائج مطابقة 18 ألفا و902 رسالة، فيما تم رفض 359 لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية .

وأكد قابيل، فى بيان صحفى أمس، حرص الوزارة على أحكام الرقابة على السلع المستوردة القادمة للسوق المحلية للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى، لافتا إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تطبيق أحدث المعايير والمواصفات القياسية المحلية والعالمية لحماية السوق المحلية من السلع الرديئة وحماية المنتجات المصرية من المنافسة غير العادلة .

وأشار المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن عدد الرسائل الغذائية المطابقة الشهر الماضى 6 آلاف و760 رسالة، وتضمنت أهم بنود الواردات المقبولة الحبوب واللحوم والأسماك والزيوت، كما بلغ عدد الرسائل الغذائية المرفوضة 175 رسالة، متضمنة العطور ومستحضرات التجميل ومنتجات غذائية .

وأضاف أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة 12 ألفا و142 رسالة، أهم بنودها حديد التسليح والأسمنت وقطع غيار السيارات والملابس وأدوات المائدة، مشيرا إلى أن عدد الرسائل الصناعية المرفوضة بلغ 184 رسالة، أهمها لعب الأطفال والأدوات الكهربائية والفلاتر وبعض المنتجات الجلدية.

وأضاف أن الهيئة قامت بالتشغيل الفعلى لبرنامج ميكنة التسجيلات التجارية بعدد من الإدارات والفروع التابعة للهيئة كما تم بدء تجربة برنامج الأرشيف الالكترونى لوحدة تسجيل المصانع واستكمال تجارب الربط الالكترونى بين الهيئة وفروع مصلحة الجمارك.

وأوضح جابر أن الهيئة قامت بعدد 329 إجراء تحقق لشهادات المنشأ منها 17 شهادة صادرات و312 شهادة واردات، كما قامت الهيئة بمعاينات ميدانية لمحطات تصدير البطاطس والموالح بمحافظات الدقهلية والبحيرة والغربية والمنوفية.

وأوضح ان الهيئة قامت ايضاً خلال الشهر الماضى بمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى الخاص بمذكرات التفاهم الموقعة مع تونس والأردن والكويت والسعودية ودول اغادير فى مجالات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.

وأضاف أن الهيئة أصدرت 29 ألف و256 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة وفقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ الخاصة بالإتفاقيات التجارية التفضيلية الموفقة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التى تمنح للصادرات المصرية فى إطار هذه الاتفاقيات.

وأشار جابر إلى أن عدد السجلات التجارية التى قامت الهيئة بقيدها وتعديلها وتجديدها الشهر الماضى بلغ 1961 سجل منها 486 قيد جديد و 395 تجديد و 1080 تعديل .