«الرقابة على الصادرات والواردات»: 8 آلاف سمسار تقدموا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة

قال عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الدولة المصرية بصدد الخروج قريبًا بمشروع قرار للعمل على تنظيم سوق “السمسرة” العقارية، خلال الفترة المقبلة.

وأكد النجار، خلال الجلسة الثانية من مؤتمر التطوير العقاري السادس، تحت عنوان: “تحديات ترسم مستقبل القطاع العقاري 2023″، الذي تنظمه “المال جي تي إم”، أن القانون المزمع صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به سينعكس على تنظيم عمل السوق العقارية، فضلًا عن تنظيم الكيفية التي سيتعامل بها المشتري مع السمسار، وإقرار العمولة التي سيتم الاتفاق عليها.

وأوضح أن القانون سيضمن عمل دورات تدريبية للسمسار العقاري، وكيفية فحص القوائم السلبية التي تصدرها الأمم المتحدة بشكل دوري، موضحًا أن الهيئة أبرمت اتفاقًا مع السجل التجاري بهدف استخراج بطاقة مزاولة مهنة.

ولفت إلى أن عدد السماسرة المسجلين يتخطى الـ 8 آلاف سمسار، مشيرًا إلى أنه من المتوقع استقبال الهيئة العديد من الطلبات بعد صدور القرار.