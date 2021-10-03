الرقابة على الصادرات والواردات تطالب بمطابقة الرسائل الصناعية المستوردة لبيانات المواصفات الفنية (مستند)

طالب اللواء مهندس إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، الشركات المستوردة بضرورة مطابقة الرسائل الصناعية المستوردة لبيانات المواصفات الفنية الخاصة بكل بند.

جاء ذلك عبر خطاب تم توجيه إلى المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

ونص الخطاب الذي حصلت “المال” على نسخة منه بأنه تلاحظ خلال الفترة الاخيرة عدم مطابقة بعض رسائل السلع الصناعية الواردة للمواصفات الفنية والخاصة ببند البيانات وعدم استيفائها للمواصفة الخاصة بكل صنف .

وقال جابر إنه ورد للهيئة العديد من رسائل المواتير غير مطابقة ظاهريا للمواصفات الخاصة بالصنف على سبيل المثال : عدم تدوين المنشأ والبيانات الفنية على الوحدات طبقا للائحة 770 لسنة 2005 والمواصفات القياسية 4747 لسنة 2015 ، IEC60034l2017 .

كما تلاحظ ورود رسائل مدون عليها أكثر من منشأ، لذا يرجى إبلاغ جميع المستوردين بالالتزام الكامل بجميع بنود المواصفات الخاصة لكل صنف .

كان رئيس الهيئة العامة قد صرح بأن عدد الرسائل المعروضة على الهيئة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١ قد بلغ ١٢٦,١٢٦ رسالة.

كما بلغت رسائل الواردات الصناعية ١٠٧,٥٥٧ رسالة تم قبول ١٠٧.٣٩٩ رسالة، ورفض ١٥٨ رسالة، بينما بلغت رسائل الواردات غير الصناعية ١٨.٥٦٩ رسالة تم قبول ١٨.٥١٩ رسالة ورفض 50 رسالة.

وقامت معامل الهيئة بفحص عدد (١٣٥,٨٨٥) رسالة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١ حيث بلغ عدد العينات التي تم فحصها (٣٤.٤١٠) عينة غذائية و (٤٢.١٦١) عينة كيميائية و(٥٦.٤٧٦) عينة صناعية و (٢٨٣٨) عينة تعاقد.

وعن شهادات المنشأ فقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (١٩٦,٦٦١) شهادة منشأ خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١، وذلك طبقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية والتي تمنح للصادرات المصرية وكانت هذه الشهادات ما بين (شعار جامعة الدول العربية- اتفاق ثنائي- كوميسا- ميركسور- EUR١- EUR. MED – FORM-A – G.S.T.P).

بينما قامت الإدارة العامة للعلاقات العامة وخدمة المواطنين بالرد على الشكاوى والاستفسارات والتظلمات الواردة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١ من خلال مركز الاتصالات الذي استقبل (٢٧,٦٢٧) اتصال بينما استقبل الموقع الإلكتروني (١٤٢.٤٥٤) زائر وقد تم الرد على (٧٤٦) استفسار على خدمة اٍسأل ونحن نجيب بالموقع الإلكتروني، فيما أصدر قطاع الأعمال (٦٧٢٥) تقرير لخدمة جمهور المتعاملين ومتخذي القرار، أما عن موقع الهيئة على شبكة التواصل الاجتماعي (Facebook) فقد بلغ عدد المتابعين (٩٥٩٩) بينما تم الرد على عدد (١٣٣٨) استفسار على رسائل الصفحة.