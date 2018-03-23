الرقابة على الصادرات تكشف عن عجز فى موظفيها لتقديم خدمة جيدة

معتز محمود: قال اللواء اسماعيل جابر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إنه يتمنى تقديم خدمة جيدة، لكن العامل البشرى غير موجود.وأضاف خلال مشاركته فى ملتقى جسر التواصل الذى نظمته الغرفة التجارية بالاسكندرية فى مقرها مساء الخميس، أن الهيئة لديها عجز غير عادى وت

معتز محمود:

قال اللواء اسماعيل جابر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إنه يتمنى تقديم خدمة جيدة، لكن العامل البشرى غير موجود.

وأضاف خلال مشاركته فى ملتقى جسر التواصل الذى نظمته الغرفة التجارية بالاسكندرية فى مقرها مساء الخميس، أن الهيئة لديها عجز غير عادى وتحتاج فاحصين، لافتا إلى أن الفاحص بيعمل أكثر ن عمل.

وأشار جابر الى وجود اجتماعات اسبوعيا لكيفية تيسير العمل فى المنافذ، لافتا الى أن البعض يسيء استخدام الاجراءات ما يدفع لتطبيق القواعد كما هى.

بدوره اعتبر أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالاسكندية، أنه قد آن الآوان أن نسعى جميعا لتغيير كل ذلك، فمصر لم تكن، ولن تكون اقل من دول الجوار، بل كافة دول العالم.

وتابع: لابد أن نعمل جاهدين على خفض عدد المستندات المطلوبة من خلال الدمج وتفعيل الشباك الواحد (EgyTrade)، تفعيل قانون التجارة والقرار الجمهورى بتوحيد جهات الفحص بمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمنافذ الجمركية) لمنع تكرار التحاليل (وقت وتكلفة)، خفض رسوم الموانئ والخدمات المقدمة بها.

وطالب بخفض رسوم الفحص من الجهات المعنية وعدم زيادتها بدون مبرر او استحداث فحوصات غير مستخدمة فى العالم العمل 24 ساعة فى المنافذ الجمركية، التوسع فى نظام العينة للفحص (خلال الاعتماد على الأدوات المستخدمة عالميا لادارة المخاطر مثل نظام الUNCTAD ASYCUDA التابع للامم المتحدة وكذلك Customs Enforcement Network التابعة لاتحاد الجمارك العالمى) الغاء قرار تسجيل الشركات المصدرة لمصر.

واقترح سن تشريع يجرم بعقوبات رادعة تداول السلع المهربة بالاسواق و ليس فقط من خلال المنافذ الجمركية مثل كافة الدول المتقدمة، (حيث ان التشريعات الحالية لا تجرم ذلك).