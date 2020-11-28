«الرقابة على الصادرات» : تعليمات جديدة بشأن سحب عينات رسائل الكيماويات في الجمارك (مستند)

أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات جديدة بشأن رسائل الكيماويات بالمنافذ الجمركية المختلفة.

ووفقا لمنشور صادر عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فقد تقرر سحب عينة من كل حاوية، إذا كانت الشحنة الواردة عبارة عن صنف واحد.

أما اذا كانت الشحنة الواردة أكثر من صنف داخل نفس الحاوية فيتم سحب 3 عينات من كل حاوية.

ونصت التعليمات الجديدة على أنه في حالة رغبة المستورد في استرداد بواقي العينات أو العينات كما هي يتم التسوية على ذلك من قبل مندوب صاحب الشأن في محضر السحب.

وتعد هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعد هيئة خدمية تعمل على حماية المستهلك والمحافظة على سمعة مصر من خلال فحص الصادرات والواردات السلعيه بأحدث الأساليب والتجهيزات العلمية كذلك إعداد الإحصائيات عن الصادرات والواردات.

كما أن الهيئة تعمل مع قطاعات وزارة التجارة والصناعة كمنظومة متعاونة هدفها الرئيسى هو تيسير حركة التجارة وتشجيع الصناعات المصرية وتنمية الصادرات بكافه أنواعها ورفع قدراتها التنافسية في كافه الأسواق العالمية لتحقيق التقدم والرفعة للوطن والمواطن المصري.

وطبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٧٨ لسنة ١٩٩٩ فإن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات من الهيئات التابعة مباشرة لوزير التجارة والصناعة.