الرقابة على الصادرات تتوقع زيادة الإقبال على تسجيل البطاقات الاستيرادية

المدى الزمنى لتوفيق الأوضاع فى 22 ديسمبر هاجر عمران قال إسماعيل جابر، رئيس هئية الرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن الهيئة تستعد، خلال الفترة الحالية، لتوقعات زيادة الإقبال على تسجيل البطاقات الاستيرادية، والذى تم تحديد…

المدى الزمنى لتوفيق الأوضاع فى 22 ديسمبر

هاجر عمران





قال إسماعيل جابر، رئيس هئية الرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن الهيئة تستعد، خلال الفترة الحالية، لتوقعات زيادة الإقبال على تسجيل البطاقات الاستيرادية، والذى تم تحديد 22 ديسمبر المقبل لتوفيق أوضاع الشركات مع تعديلات قانون 121.

وأضاف، خلال كلمته بغرفة التجارة الأمريكية، اليوم، أن الهيئة ستبدأ العمل فى أيام السبت، إلى جانب إضافة وردية جديدة للعمال؛ لاستيعاب زيادة تسجيل البطاقات الاستيرادية.

وأشار إلى أن القانون 7 المعدل للقانون 121 الخاص بتسجيل المستوردين يحتّم على المستوردين وجود إخطار بالتسجيل فى سجل المستوردين، وهو ما تحول إلى وجود بطاقة استيرادية.

وأوضح أن تعديل القانون يشمل 3 شروط، منها رفع رأسمال الأشخاص إلى 500 ألف جنيه حدًّا أدنى، و2 مليون جنيه رأسمال مدفوع للشركات مع تقديم شيك مقبول بـ200 ألف جنيه أو خطاب ضمان للهيئة بذلك.

وأكد ان الشرط الثالث تدريب القائمين على أعمال الاستيراد وليس رئيس مجلس الإدارة، على أن يكونوا مؤمنًا عليهم، مشيرًا إلى أن التدريب يتم فى الهيئة أو مركز تدريب التجارة أو الغرف التجارية لمدة 5 أيام.

وقال إنه سعيد بالتواصل مع الغرفة الأمريكية للتجارة على المستوى الشخصى والعام؛ لأن هذه النوعية من اللقاءات تستهدف التقريب بين وجهات نظر الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإزالة أى تضاربات أو التباسات فى القرارات التى صدرت بالفعل أو المنتظر اتخاذها.

وشدد على حرص الهيئة على اتخاذ القرارات التى تؤثر على خطط استثمار القطاع الخاص بالشكل الإيجابى.