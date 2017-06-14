الرقابة توافق على عرض شراء انتاد لنسبة من أديليس

مصطفى طلعتوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، الأربعاء، على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من الشركة الوطنية للتجارة والتنمية "انتاد"، لشراء حتى 375487 سهمًا تمثل نسبة 3.92%، من أسهم شركة أديليس، للتأجير التمويلى "اكتتاب عام"، بسعر 5.97 جنيه للسهم الواحد. واشترطت الهيئة في بيا

مصطفى طلعت

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، الأربعاء، على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من الشركة الوطنية للتجارة والتنمية “انتاد”، لشراء حتى 375487 سهمًا تمثل نسبة 3.92%، من أسهم شركة أديليس، للتأجير التمويلى “اكتتاب عام”، بسعر 5.97 جنيه للسهم الواحد.



واشترطت الهيئة في بيانها للبورصة اليوم، إخطار الهيئة بمعلومات أو بيانات مرتبطة، بعرض الشراء قبل إعلانها، أو نشرها، وسداد مقابل خدمات الفحص والدراسة، على أن يكون توريدها وإيداعها بحساب الهيئة، وشراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء.

وتأسست شركة أديليس كشركة مساهمة مصرية في يوليو 2010، تابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي لتقديم خدمات التأجير التمويلي، طبقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

