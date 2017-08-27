الرقابة توافق على عرض شراء إجباري لأسهم الحديثة للمواد العازلة

رجب عزالدين:أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأحد، عدم ممانعتها على نشر إعلان عرض الشراء الإجبارى المقدم للاستحواذ على 34% من رأسمال شركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن ( بيتومود) بسعر 80 قرشا للسهم.وتقدم المستثمران محمد وليد محمود فريد جمال الدين وعلى بن حسن بن على الدايخ بعرض شراء 4.4

رجب عزالدين:

أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأحد، عدم ممانعتها على نشر إعلان عرض الشراء الإجبارى المقدم للاستحواذ على 34% من رأسمال شركة الحديثة للمواد العازلة – مودرن ( بيتومود) بسعر 80 قرشا للسهم.

وتقدم المستثمران محمد وليد محمود فريد جمال الدين وعلى بن حسن بن على الدايخ بعرض شراء 4.4 مليون سهم من أسهم شركة بيتمومود للمواد العازلة تمثل نسبة 34% والمكملة لنسبة 100% من اسهم رأس مال الشركة.

ويشغل محمد وليد محمود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بينما يشغل علي بن حسن بن علي دايخ عضو مجلس إدارة بالشركة المذكورة.



وقالت الهيئة فى بيان منشور على شاشة التداول “تم استبعاد الحصة المملوكة لمقدمى العرض وأطرافهم المرتبطة وجميعها أسهم اسمية عادية نقدية وسيتم توزيع الاسهم المطلوب شراؤها بالتساوى بين مقدمى العرض”

ويبلغ رأسمال بيتومود 119 مليون جنيه، موزعا على 119 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.