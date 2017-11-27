الرقابة توافق على عرض الاستحواذ على شركة صناعة مواسير ومنتجات البلاستيك

رجب عزالدينوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الإجبارى المقدم من أحمد بيومى محمد المحلاوى لشراء حتى عدد 5.7 مليون سهم تمثل 100% من إجمالى رأسمال شركة صناعة مواسير ومنتجات البلاستيك.وأضافت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية أن سعر العرض المقدم 7 جنيهات للسهم الواحد بقيمة إج



رجب عزالدين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الإجبارى المقدم من أحمد بيومى محمد المحلاوى لشراء حتى عدد 5.7 مليون سهم تمثل 100% من إجمالى رأسمال شركة صناعة مواسير ومنتجات البلاستيك.

وأضافت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية أن سعر العرض المقدم 7 جنيهات للسهم الواحد بقيمة إجمالية 39.9 مليون جنيه، ومن المقرر نشر الإعلان خلال يومين من الموافقة.

تأسست شركة صناعة مواسير ومنتجات البلاستيك عام 1980 بوصفها شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقا لأحكام قانون 43 لسنة 1974.

ويبلغ رأسمال الشركة المرخص به 100 مليون جنيه بينما يبلغ رأسمالها المصدر 54 مليون جنيه موزعا على 4 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين بنك الاستثمار العربى 39.95%، بنك الاستثمار القومى 15%، بنك التنمية الصناعية والعمال المصري 14.48%، بنك مصر 1.4%، إضافة إلى أفراد آخرين أبرزهم هشام فوزى رزق الفتى 6.2%، حسين أمين البسطويسى العبيط بنسبة 3.5%، دعاء فوزى رزق الفتى ،3.4%.

