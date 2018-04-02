الرقابة توافق على زيادة رأس مال النساجون الشرقيون إلى مليار جنيه

مصطفى طلعت:وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة النساجون الشرقيون للسجاد الخاص بزيادة راس المال المصدر من 500 مليون جنيه الى مليار جنيه.وذكر إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الإثنين، أن الموافقة تأتي ذلك في إطار أحكام المادة 48 من قواعد القيد بسوق الأوراق المالي

مصطفى طلعت:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة النساجون الشرقيون للسجاد الخاص بزيادة راس المال المصدر من 500 مليون جنيه الى مليار جنيه.

وذكر إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الإثنين، أن الموافقة تأتي ذلك في إطار أحكام المادة 48 من قواعد القيد بسوق الأوراق المالية.

يذكر أن أرباح الشركة قد ارتفعت إلى 741.7 مليون جنيه خلال 2017 مقابل أرباح بلغت 528.9 مليون جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال “النساجون الشرقيون” 450 مليون جنيه موزعاً على 450 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.