بورصة وشركات

الرقابة توافق على اسئتناف أنشطة شركتين للأوراق المالية

رجب عزالدينوافقت هيئة الرقابة المالية على استئناف نشاط شركتى أصول القابضة للاستثمارات المالية وأراب انفست لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.وأضافت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية: "وافق مجلس إدارة الهيئة المنعقد فى 23 أغسطس الماضى على استئناف نشاط إدارة المحافظ لشركة أصول القابضة للاستثمارات ا