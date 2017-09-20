الرقابة توافق على اسئتناف أنشطة شركتين للأوراق المالية

رجب عزالدين
وافقت هيئة الرقابة المالية على استئناف نشاط شركتى أصول القابضة للاستثمارات المالية وأراب انفست لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
وأضافت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية: “وافق مجلس إدارة الهيئة المنعقد فى 23 أغسطس الماضى على استئناف نشاط إدارة المحافظ لشركة أصول القابضة للاستثمارات المالية وذلك وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.”
كما وافق المجلس فى نفس الاجتماع على استئناف نشاط شركة أراب انفست لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وذلك وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.