الرقابة تطالب شركة شمال أفريقيا بدراسة قيمة عادلة للسهم

رجب عزالدينخاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة شمال أفريقيا للاستثمار العقارى لتكليف مستشار مالى لإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم.وقالت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية إنها لاحظت وجود انحرافات فى النتائج المحققة للشركة من واقع القوائم المالية الفعلية عن الأعوام 2012 وحتى 2016 وما يقابلها من الأ

رجب عزالدين

خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة شمال أفريقيا للاستثمار العقارى لتكليف مستشار مالى لإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم.

وقالت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية إنها لاحظت وجود انحرافات فى النتائج المحققة للشركة من واقع القوائم المالية الفعلية عن الأعوام 2012 وحتى 2016 وما يقابلها من الأرقام التقديرية الظاهرة بدراسة القيمة العادلة المعدة من شركة إيجل للاستشارات المالية عن الأوراق المالية فى 15 يوليو 2012.

وعملت شركة إيجل فى ذلك الوقت المستشار المالى المستقل وقت طرح أسهم الشركة بالبورصة.

وأضافت الهيئة أن الرد الوارد من الشركة بخصوص الاختلافات الجوهرية المذكورة لم يعبر عن مبررات فنية، وذلك قمنا بمخاطبة الشركة أمس الاثنين 2 أبريل لتكليف أحد المستشارين بدراسة القيمة العادلة فى موعد أقصاه 10 أبريل الحالى.

ونوهت الهيئة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن فى حال تأخر الشركة عن الموعد المذكور، مشيرة إلى ضررورة إتاحة الشركة كافة البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام تلك الدراسة مع تحميل الشركة لأعباء تكلفتها.

وخاطبت الرقابة المالية الهيئة العامة للاستثمار كونها الجهة الإدارية لاتخاذ كل الإجرءات اللازمة تجاه مجلس إدارة الشركة فى حالة عدم تقديم الدراسة.