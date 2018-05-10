الرقابة تصدر ضوابط تراخيص الأنشطة المالية غير المصرفية

■ حظرت رفع حصة الشخص الطبيعى إلى %10 دون موافقة مسبقةأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران الأربعاء ضوابط منح التراخيص للشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقا للقرار رقم (53) لسنة 2018، الجديدة، وذلك دون المساس بالكيانات القائمة.ونص القرار الذى وافق مجل

■ حظرت رفع حصة الشخص الطبيعى إلى %10 دون موافقة مسبقة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران الأربعاء ضوابط منح التراخيص للشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقا للقرار رقم (53) لسنة 2018، الجديدة، وذلك دون المساس بالكيانات القائمة.

ونص القرار الذى وافق مجلس إدارة الهيئة عليه فى اجتماعه: «أن الموافقة على طلبات تأسيس أو ترخيص الشركات العاملة تكون فى ضوء حاجة السوق للنشاط المطلوب الترخيص له، أو تأسيس كيان لمباشرته بناء على دراسة للسوق تُعتمد من مجلس إدارة الهيئة، وكذلك تقديم منتجات جديدة، أو تطوير منتجات قائمة – بحسب الأحوال – وبمراعاة توافر الاشتراطات الأخرى الواجب الالتزام بها وفقا للتشريعات المنظمة لكل نشاط».

اشتراطات التأسيس وتوزيع المساهمة

وألزم القرار الشركات الراغبة فى الحصول على موافقة مبدئية للتأسيس، أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، بتقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة والمنتجات أو الخدمات التى تقدمها.

ويجب أن يكون من ضمن مؤسسى الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن %50 من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسسات المالية فى رأسمال الكيان عن الربع.

وفيما يخص الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى نشاط تقييم وتصنيف الأوراق المالية يشترط ألا تقل نسبة المساهمة المملوكة لإحدى الجهات الدولية المتخصصة فى مجال التصنيف الائتمانى عن %10 من رأس المال.

ويعد استمرار توافر متطلبات هيكل ملكية الشركة، وكذلك تواصل توافر الخبرات والشروط فى أعضاء مجلس الإدارة أو القائمين على الشركة، ضمن شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط فى الخدمات المالية غير المصرفية.

وألزم قرار الهيئة الشركات الراغبة فى الحصول على الموافقة المبدئية أو الترخيص بالانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، ويجوز للهيئة مدها لمدة 3 أشهر أخرى.

ويعتبر الترخيص المبدئى للهيئة لاغيا حال عدم بدء العمل فى النشاط والانتهاء من التجهيزات المطلوبة وتعيين فريق العمل والبدء الفعلى للنشاط خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص، ويجوز مدها فى ضوء تقديم الشركة مبررات تقبلها الهيئة.

واشترطت الهيئة فى الشخص الاعتبارى الذى يجوز له المشاركة فى تأسيس الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، ألا يكون اتُخذ ضده أو أى من مساهميه الرئييسيين أو أعضاء مجلس إدارته إجراءات تحريك الدعوى الجنائية بشان إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين والقواعد المنظمة لأنشطة الهيئة، أو صدرت ضد أى من سلف أحكام قضائية نهائية فى أى من تلك الجرائم – والجرائم المنصوص عليها بقانون البنك المركزى، والنقد أو قانون مكافحة غسل الأموال خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب التأسيس ما لم يكن قد تصالح عنها، أو أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

ونوه بأن القرار وضع التزامًا على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يمتلك %5 من رأسمال أو حقوق التصويت لإحدى الشركات العاملة أن يخطر الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ تملكه هذه النسبة.

محظورات القرار

وحظر قرار الهيئة على الشخص الطبيعى – بغير الميراث أو الوصية – أو الاعتبارى – امتلاك نسبة %10 من رأس المال المصدر للشركة العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية أو حقوق التصويت بها بزيادة ملكيته فيها بنسبة %5 ومضاعفاتها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

كما شدد على أنه لا يجوز نقل ملكية أسهم الشركات العاملة فى الفترة من تاريخ التأسيس وحتى الترخيص إلا بموافقة مسبقة من الهيئة وأن يتوافر فى المساهم الجديد المتطلبات المذكورة سابقا.

وتقدم طلبات نقل ملكية أسهم الشركات العاملة إلى الهيئة مرفقا بها عدد من الاستيفاءات كالإفصاح عن المستفيد النهائى لطالب التملك، وأى اتفاق أو تنسيق ما بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتعلق بكيفية ممارسة حقوقهم فى الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة محل طلب التملك وبيان بالمؤهلات العلمية وبالخبرات العملية فى مجال عمل الشركة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

وفى حال طلبات التملك لنسبة %25 أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت، يتم تقديم الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهاته فيما يتعلق بإدارة الشركة والسياسة التى ينوى اتباعها فى تصريف شئونها، والأهداف التى يرمى مقدم الطلب إلى تحقيقها من التملك.

وقد حرصت الهيئة على التحقق من السيرة الذاتية لسلوك طالب التملك فى السوق الأجنبية التى يعمل بها حال كونه بنكاً أو مؤسسة مالية أجنبية يتعين تقديم ما يثبت خضوعه لرقابة سلطة رقابية فى الدولة التى يقع بها مقره الرئيسى تشابه اختصاصات البنك المركزى المصرى أو اختصاصات الهيئة فى مجال النشاط، مع إرفاق شهادة بالجزاءات أو التدابير الموقعة من الجهة الرقابية الخاضع لها الشخص الاعتبارى طالب التملك حال كونه بنكا أجنبيا أو مؤسسة مالية أجنبية.

شروط الحصول على الموافقة

وأوضحت الهيئة أن المادة السابعة من قرارها تعد كاشفة للمحددات التى تتم مراعاتها عند البت فى طلبات الحصول على الموافقة على التملك، ومنها مدى توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية فى مجال عمل الشركة فى ضوء نسبة الملكية المطلوبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

وأيضا مدى مساهمة طالب التملك والأطراف المرتبطة به فى الشركة المطلوب الاستحواذ عليها وغيرها من الكيانات العاملة فى النشاط نفسه، وتأثير ذلك على السيطرة فى ضوء نسبة الملكية المطلوبة.

بالإضافة إلى مدى صدور أحكام قضائية نهائية ضد مقدم الطلب بإشهار الإفلاس، أو إدانته بجريمة ماسة بالشركة أو الأمانة، أو بإحدى الجرائم المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين التى تشرف عليها الهيئة أو قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أو فى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وكذلك مدى وجود تحقيقات تجريها الهيئة أو طلبات لتحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات جسيمة للقوانين التى تشرف عليها الهيئة، سواء كانت ضد الشخص الطبيعى طالب التملك أو ضد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتجب للشركة طالبة التملك.

وأكدت الهيئة أنه فى جميع الأحوال، يجب الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة فى حال طلبات التملك للشخص ومجموعته المرتبطة لشركة تمثل %10 فأكثر من حجم السوق لأى نشاط، وذلك فى حال نسب الاستحواذ لثلث رأس المال أو نصف رأس المال أو ثلثى رأس المال أو ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت، حيث يتم حساب حجم السوق لكل نشاط، وفقا لآخر بيانات سنوية سابقة على تقديم طلب التملك.