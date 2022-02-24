«الرقابة النووية والإشعاعية» تشارك في اجتماع الطاقة الذرية للتدريب على سيناريو انفجار قنبلة قذرة

الغرض من السيناريو هو اختبار قدرات الاتصال والتقييم الأولي للمعلومات

تشارك هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده افتراضيًا في الفترة من 28 فبراير حتى 3 مارس 2022 لمناقشة خطة عمل سيناريو تمرين انفجار قنبلة قذرة.

والهدف من التمرين هو تقييم الأنشطة الرئيسية للدولة المرتبطة بالكشف عن الأفعال المتعمدة غير المصرح بها التي تنطوي على مواد نووية ومواد مشعة أخرى والرد عليها.

والسيناريو المعد للتدريب هو افتراض تفجير قنبلة قذرة في إحدى المناطق التجارية المزدحمة، والغرض من السيناريو هو اختبار قدرات الاتصال والتقييم الأولي للمعلومات وهيكل القيادة المشتركة وأخيرا استراتيجية التواصل الإعلامي.

وجدير بالذكر أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بصفتها منسق التدريب المقترح قامت بعقد عدد من الاجتماعات التنسيقية والتحضيرية بحضور مختلف الجهات الوطنية المعنية المقرر مشاركتها في التمرين كان آخرها اجتماع للسادة ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية للطوارئ النووية والإشعاعية المنعقد في 20 فبراير 2022.