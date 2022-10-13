الرقابة النووية تطلق يوم الأمان لمواجهة المخاطر الإشعاعية

أطلقت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية اليوم الخميس ، فعاليات يوم الأمان تنفيذًا للخطة السنوية التي وضعتها اللجنة المعنية بثقافة الأمان داخل الهيئة في اجتماعها المنعقد في 13 ديسمبر 2021.

و فى احتفالها اليوم بفعاليات يوم الأمان شارك الدكتور سامي شعبان رئيس الهيئة كافة العاملين الاحتفال بمقر الهيئة ، واستُهلت فعاليات اليوم بكلمة أكد فيها ، على التزام هيئة الرقابة النووية والاشعاعية بالأمان واعتباره أحد القيم الأساسية التي تحكم العمل داخل الهيئة.

كما أشار إلى أن بناء وتطوير ثقافة الأمان هو دور أساسي لهيئة الرقابة النووية والاشعاعية باعتبارها هيئة رقابية وطنية مستقلة منوطة بضمان أمان وسلامة الانسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

وقد حدد في كلمته عددًا من السمات التي تقوم عليها ثقافة الأمان للهيئة ، وأكد على التزام كافة القيادات داخل الهيئة باتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق اقصى درجات الأمان، والتحقق من التزام كافة العاملين بالهيئة نحو الأمان كقيمة تُحرك كافة الأنشطة التي يقوم بها العاملين داخل الهيئة.

كما أكد شعبان أنه في سبيل تحقيق ذلك تولي الهيئة أهمية قصوى لعملية بناء قدرات العاملين بها لإثقالهم بكافة المهارات اللازمة لأداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية تضمن الالتزام الكامل بالأمان.