الرقابة المالية: 98.3% من التمويلات العقارية للمساحات الأكبر من 86 مترًا

محمود زكي كشف التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية، عن استحواذ الوحدات فئة المساحات الأكبر من 86 متر مربع على نسبة 98.3% من إجمالي التمويل الممنوح من أول العام، وحتى شهر فبراير 2018. وأضاف التقرير أن إجمالي التمويل الموجه لتلك…

محمود زكي

كشف التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية، عن استحواذ الوحدات فئة المساحات الأكبر من 86 متر مربع على نسبة 98.3% من إجمالي التمويل الممنوح من أول العام، وحتى شهر فبراير 2018.

وأضاف التقرير أن إجمالي التمويل الموجه لتلك المساحات بلغ 304.3 مليون جنيه، خلال الفترة من أول العام وحتى فبراير الماضي، مقارنة بـ 389.5 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، بعد انخفاض بلغ 21.9%.

وأوضح التقرير تراجع التمويلات الموجهة للمساحات بين 66 متر مربع إلى 86 متر مربع بنسبة 66.2%، خلال الفترة من بداية العام وحتى فبراير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي التمويلات الموجه لتلك المساحات بلغت 5 ملايين جنيه، مقابل 14.8 مليون جنيه، خلال تلك الفترة من العام الماضي 2017.