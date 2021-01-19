الرقابة المالية: 800 مليون جنيه أول إصدار سندات توريق في 2021

كشف دكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن هيئة الرقابة المالية ستوافق اليوم على أول إصدار سندات توريق في 2021، بقيمة 800 مليون جنيه تصدره المجموعة المالية هيرميس.

توافق عليه الهيئة اليوم

وتوقع عمران نموا يتراوح بين 15 و 20% نموا في سندات التوريق في 2021، مقارنة بالعام الماضي، بدعم انخفاض الفائدة على أدوات الدين، ما سيخلق إقبالا جيدا.

يذكر أن حجم إصدارات سندات التوريق العام الماضي سجل 24 مليار جنيه، وهو ما وصفه عمران خلال مؤتمر حصاد الهيئة عن 2020 اليوم بأنه الأعلى في تاريخ سوق المال.