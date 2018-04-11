الرقابة المالية: 8.89 جنيه متوسط القيمة العادلة لسهم العبور للاستثمار العقارى

العبور للاستثمار العقاري: القيمة العادلة للسهم تتراوح بين 7.92 جنيه و 9.96 جنيه للسهمرجب عزالدينقالت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأربعاء إنها تسلمت دراسة القيمة العادلة لسهم شركة العبور للاستثمار العقارى.وأضافت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية، أن الدراسة المشار إليها انت

العبور للاستثمار العقاري: القيمة العادلة للسهم تتراوح بين 7.92 جنيه و 9.96 جنيه للسهم





رجب عزالدين



قالت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأربعاء إنها تسلمت دراسة القيمة العادلة لسهم شركة العبور للاستثمار العقارى.



وأضافت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية، أن الدراسة المشار إليها انتهت إلى أن المتوسط الحسابى للقيمة العادلة للسهم وفقًا لطرق التقييم المستخدمة وإختبارات الحساسية 8.89 جنيه للسهم.



وطلبت الهيئة من الشركة فى مارس الماضى تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلاتها، لإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم ، واختارت الشركة للقيام لذلك شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية.



وقالت الشركة فى بيان منفصل إن تقدير المستشار المالي أظهر أن القيمة العادلة للسهم تتراوح بين 7.92 جنيه و 9.96 جنيه للسهم .



وارتفعت أرباح الشركة إلى 1.87 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.31 مليون جنيه في 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 22 مليون جنيه موزعاً على 5.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.



