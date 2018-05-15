الرقابة المالية: 71% نموًا بنشاط التمويل متناهى الصغر الربع الأول

المال- خاصكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تحقيق نشاط التمويل متناهى الصغر نموا نسبته 71% بنهاية الربع الأول من العام الحالى، وسط ارتفاع فى أعداد المستفيدين إلى 2.4 مليون شخص.ونقل بيان صدر عن الهيئة اليوم عن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة قوله أن قيمة أرصدة التمويل متناهى الصغر الممنوحة ف

المال- خاص

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تحقيق نشاط التمويل متناهى الصغر نموا نسبته 71% بنهاية الربع الأول من العام الحالى، وسط ارتفاع فى أعداد المستفيدين إلى 2.4 مليون شخص.

ونقل بيان صدر عن الهيئة اليوم عن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة قوله أن قيمة أرصدة التمويل متناهى الصغر الممنوحة فى الربع الأول من العام 2018 بلغت نحو 8.5 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 2.4 مليون شخص.

كما كشف عن نمو أعداد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر الذى تقدمه الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط من قبل الهيئة خلال الربع الأول بنسبة 26%.