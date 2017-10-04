الرقابة المالية: 70.3% زيادة في حجم التمويلات العقارية

محمود زكيكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية على التمويلات غير المصرفية عن زيادة حجم التمويلات العقارية الممنوحة من شركات التمويل العقاري بداية من شهر شهر يناير من العام الحالي إلى شهر أغسطس الماضي، وذلك بقيمة 475 مليون جنيها، وذلك إذا ما تم مقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي. وأضاف ا

محمود زكي

كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية على التمويلات غير المصرفية عن زيادة حجم التمويلات العقارية الممنوحة من شركات التمويل العقاري بداية من شهر شهر يناير من العام الحالي إلى شهر أغسطس الماضي، وذلك بقيمة 475 مليون جنيها، وذلك إذا ما تم مقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف التقرير أن إجمالي حجم التمويلات من يناير إلى أغسطس هذا العام 2017 بلغ حوالي 1.15 مليار جنيه مقابل 677 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي 2016.

وأشار التقرير الصادر منذ قليل من جانب الهيئة أن نسبة الزيادة في حجم التمويلات بلغ حوالي 70.3 %.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي التمويلات العقارية الممنوح من الشركات العقارية منذ بداية النشاط وحتى شهر أغسطس 2017 حوالي 8 مليارات جنيه مقابل 6.5 مليار جنيه منذ بداية النشاط وحتى شهر أغسطس من العام الماضي 2016.

وأوضح التقرير أن معدل الزيادة في حجم التمويلات بلغ حوالي 25% مقارنة بالعام الماضي