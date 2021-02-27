بورصة وشركات

«الرقابة المالية»: 7 صناديق استثمار جديدة حصلت على موافقات الإنشاء العام الماضي

ليبلغ إجمالي الصناديق العاملة في مصر 114 صندوقا
أسماء السيد 12:25 م, السبت, 27 فبراير 21 12:25 م, السبت, 27 فبراير 21

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قالت الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن عدد صناديق الاستثمار الجديدة التي حصلت على موافقة الإنشاء خلال العام الماضي بلغت 7 صناديق.

وأوضحت الهيئة عبر كتاب دوري تضمن أهم مؤشرات العام الماضي، أن إجمالي عدد الصناديق العاملة في مصر بنهاية 2020 بلغ 114 صندوق استثمار .

وأوضحت أن حجم أصول تلك الصناديق بلغ 71.8 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، وذلك باستبعاد 3 صناديق جار تغطية الاكتتاب الخاص بها حاليا.

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وأشارت إلى أن تلك الصناديق من بينها 90 صندوقا مؤسسا من قبل بنوك، و20 مؤسس في شكل شركة مساهمة بواقع 11 صندوقا مفتوحا و9 صناديق مُغلقة، إلي جانب 5 صناديق مؤسسة من قبل شركات تأمين و2 آخرون من قبل شركات مدير استثمار.

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بقلم أسماء السيد

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