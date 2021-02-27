«الرقابة المالية»: 7 صناديق استثمار جديدة حصلت على موافقات الإنشاء العام الماضي

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن عدد صناديق الاستثمار الجديدة التي حصلت على موافقة الإنشاء خلال العام الماضي بلغت 7 صناديق.

وأوضحت الهيئة عبر كتاب دوري تضمن أهم مؤشرات العام الماضي، أن إجمالي عدد الصناديق العاملة في مصر بنهاية 2020 بلغ 114 صندوق استثمار .

وأوضحت أن حجم أصول تلك الصناديق بلغ 71.8 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، وذلك باستبعاد 3 صناديق جار تغطية الاكتتاب الخاص بها حاليا.

وأشارت إلى أن تلك الصناديق من بينها 90 صندوقا مؤسسا من قبل بنوك، و20 مؤسس في شكل شركة مساهمة بواقع 11 صندوقا مفتوحا و9 صناديق مُغلقة، إلي جانب 5 صناديق مؤسسة من قبل شركات تأمين و2 آخرون من قبل شركات مدير استثمار.