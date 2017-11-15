بورصة وشركات

الرقابة المالية: 53% نموا بنشاط التخصيم في 9 أشهر

المال ـ خاص: كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران عن نمو نشاط التخصيم بنحو 53% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتصل قيمة الأوراق المخصمى إلى 6.2 مليار جنيه مقارنة بـ3.8 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق محققة ارتفاعاً نسبته 53%.     وقدرت الهيئة
15 نوفمبر، 2017 15 نوفمبر، 2017

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المال ـ خاص:

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران عن نمو نشاط التخصيم بنحو 53% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتصل قيمة الأوراق المخصمى إلى 6.2 مليار جنيه مقارنة بـ3.8 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق محققة ارتفاعاً نسبته 53%.  
 
وقدرت الهيئة في بيان صدر اليوم أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها بممارسة النشاط بنحو 4.3 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2017، بمعدل زيادة 45% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
 
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 89.32% تخصيم محلى و10.67% تخصيم دولى، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 277 شركة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2017 مقارنة بـ 247 شركة خلال نفس الفترة من العام السابق.

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