عقـــارات

الرقابة المالية: 52.9% انخفاضًا في تمويلات عملاء المحافظ العقارية

 محمود زكيانخفضت قيمة التمويل العقاري الذي حصل عليه عملاء المحافظ العقارية خلال الفترة من يناير وحتى مارس من العام الحالي بنسبة 52.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقَا للتقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية.وأضاف التقرير أن إجمالي قيمة التمويلات لعملاء المحافظ المشتراة بلغ
9:42 م, الأحد, 8 يوليو 18 9:42 م, الأحد, 8 يوليو 18

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 محمود زكي

انخفضت قيمة التمويل العقاري الذي حصل عليه عملاء المحافظ العقارية خلال الفترة من يناير وحتى مارس من العام الحالي بنسبة 52.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقَا للتقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية.

وأضاف التقرير أن إجمالي قيمة التمويلات لعملاء المحافظ المشتراة بلغ حوالي  204.2 مليون جنيه  في الفترة من يناير إلى مارس 2018  مقابل 434 مليونا  في الفترة ذاتها من العام  2017.

كما انخفضت قيمة التمويلات للعميل العادي في الفترة من يناير إلى مارس 2018  بنسبة 24%  مقارنة بنفس الفترة من العام 2017، وبلغ حجم التمويلات 172.2 مليون جنيه مقابل  228.1 مليون خلال العام 2017.

وأشار التقرير الصادر عن الهيئة إلى أن إجمالي التمويلات التي حصل عليها عملاء الصندوق خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 173 مليون جنيه .

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