الرقابة المالية: 52.9% انخفاضًا في تمويلات عملاء المحافظ العقارية

محمود زكيانخفضت قيمة التمويل العقاري الذي حصل عليه عملاء المحافظ العقارية خلال الفترة من يناير وحتى مارس من العام الحالي بنسبة 52.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقَا للتقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية.وأضاف التقرير أن إجمالي قيمة التمويلات لعملاء المحافظ المشتراة بلغ

محمود زكي

انخفضت قيمة التمويل العقاري الذي حصل عليه عملاء المحافظ العقارية خلال الفترة من يناير وحتى مارس من العام الحالي بنسبة 52.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقَا للتقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية.

وأضاف التقرير أن إجمالي قيمة التمويلات لعملاء المحافظ المشتراة بلغ حوالي 204.2 مليون جنيه في الفترة من يناير إلى مارس 2018 مقابل 434 مليونا في الفترة ذاتها من العام 2017.

كما انخفضت قيمة التمويلات للعميل العادي في الفترة من يناير إلى مارس 2018 بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام 2017، وبلغ حجم التمويلات 172.2 مليون جنيه مقابل 228.1 مليون خلال العام 2017.

وأشار التقرير الصادر عن الهيئة إلى أن إجمالي التمويلات التي حصل عليها عملاء الصندوق خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 173 مليون جنيه .