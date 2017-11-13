الرقابة المالية: 495 مليون جنيه زيادة في تمويلات الشركات العقارية

محمود زكي كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية حول التمويلات غير المصرفية، عن زيادة حجم التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري، بداية من شهر يناير إلى سبتمبر 2017، بقيمة 495 مليون جنيه، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف التقرير أن إجمالي حجم التمويلات من يناير إلى سبتمبر هذ



محمود زكي

كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية حول التمويلات غير المصرفية، عن زيادة حجم التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري، بداية من شهر يناير إلى سبتمبر 2017، بقيمة 495 مليون جنيه، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف التقرير أن إجمالي حجم التمويلات من يناير إلى سبتمبر هذا العام 2017 بلغ 1.24 مليار جنيه، مقابل 746 مليونًا في نفس الفترة من 2016.

وأشار التقرير الصادر من الهيئة، إلى أن الزيادة في حجم التمويلات بلغت 66.3%.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي التمويلات الممنوحة من الشركات العقارية منذ بداية النشاط وحتى سبتمبر 2017، حوالي 8.2 مليارات جنيه مقابل 6.6 مليار منذ بداية النشاط وحتى شهر أغسطس 2016.

وأشار إلى أن معدل الزيادة في حجم التمويلات بلغ 24.9% مقارنة بالعام الماضي.