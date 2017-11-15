الرقابة المالية: 37% زيادة في التمويلات العقارية للوحدات السكنية

محمود زكي كشف تقرير هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع حجم التمويلات العقارية الموجه للاستخدامات السكنية، بقيمة 976 مليون جنيه، في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي، مقارنة بـ 709.4 مليون جنيه، في نفس الفترة من العام الماضي 2016. وأضاف التقرير الصادر عن الهيئة، أن نسبة الزيادة في

محمود زكي



كشف تقرير هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع حجم التمويلات العقارية الموجه للاستخدامات السكنية، بقيمة 976 مليون جنيه، في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي، مقارنة بـ 709.4 مليون جنيه، في نفس الفترة من العام الماضي 2016.



وأضاف التقرير الصادر عن الهيئة، أن نسبة الزيادة في حجم التمويلات بلغت 37%، مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي.



وأشار التقرير إلى أن الوحدات المستخدمة في الأغراض السكنية بنسبة 78.6%، في الفترة من بداية يناير 2017 إلى نهاية سبتمبر بنفس العام، مقابل 95.1% لنفس الفترة في العام الماضي.